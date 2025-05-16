एक वर्षमा ३८ प्रतिशत बढ्यो सेयर धितो कर्जा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितो कर्जा ३८ प्रतिशत बढेको छ।
- गत वर्षको मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएकोमा यो वर्ष मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
- मंसिर मसान्तसम्म १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर कर्जा १ खर्ब ३ अर्ब, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म १७ अर्ब ९० करोड, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म १८ अर्ब २८ करोड र २५ लाख मुनिको कर्जा ८ अर्ब ७२ करोड प्रवाह भएको छ।
२५ पुस, काठमाडौं । एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको सेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) ३८ प्रतिशत बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको मंसिर मसान्तसम्म यस्तो कर्जा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएकोमा यो मंसिर मसान्तसम्म आउँदा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
असार मसान्तसम्मको तुलनामा मंसिर मसान्तसम्म यस्तो कर्जा रकम ५.७ प्रतिशत मात्रै बढी हो । असार मसान्तसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
मंसिर मसान्तसम्म १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर कर्जा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यस्तै सो अवधिसम्म ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा १७ अर्ब ९० करोड, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा १८ अर्ब २८ करोड तथा २५ लाख मुनिको कर्जा ८ अर्ब ७२ करोड प्रवाह भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4