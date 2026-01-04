विष्णु माझीको नयाँ गीत ‘दूधै फाटेसी’ सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । लोकदोहोरी गायिका विष्णु माझी र गायक तथा संगीतकार राजनराज शिवाकोटीले नयाँ गीत ‘दूधै फाटेसी’ ल्याएका छन् ।
शिवाकोटीको शब्द, संगीतमा तयार भएको गीतमा गायनमा माझीलाई उनले नै साथ दिएका छन् । श्यामश्वेत रसाइलीको संगीत संयोजन छ ।
दशकअघि रेकर्डिङ भैसकेको यो गीतलाई पुनः एरेन्जसहित दर्शकमाझ ल्याइएको हो । गीतको पुरानो भर्सनमा माझी र राजु परियारको स्वर थियो भने बीबी अनुरागीको एरेन्ज थियो ।
नयाँ गीतको भिडियोमा मौसम हिमालीको नृत्य निर्देशन छ । भिडियोमा शिवाकोटीसहित सुनिशा बजगाई, प्रभात पल ठकुरी र जुना विश्वकर्माले अभिनय गरेका छन् ।
