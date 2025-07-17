मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त विष्णु माझीको तीज गीतलाई २४ घण्टामा कतिपटक हेरियो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । गायिका विष्णु माझीको पछिल्लो तीज गीत ‘म त नराउरी’लाई २४ घण्टामा युट्युबमा १३ लाख पटक हेरिएको छ । यो भ्यूज विहिबार बिहानसम्मको हो ।
यो भ्यूज उनको अघिल्लो गीत ‘आइन आमा यो तीजमा’ले २४ घण्टामा प्राप्त गरेको भ्यूजभन्दा १ लाखले कम हो ।
माझीको पछिल्लो गीतको प्रतिक्रिया पनि मिश्रित छ । कतिपयले औषत गीतको रुपमा यसलाई अथ्र्याएका छन् भने कतिपयले उत्कृष्ट भन्दै सामाजिक संजालमा प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
’पुतलीको भट्टी’ भाग २१ का रूपमा आएको गीतमा छोरा र छोरीबीचको लैंगिक विभेद, पितृसत्तात्मक सोच र नारीको जीवनको मार्मीक कथालाई चित्रण गरिएको छ ।
गीतमा शब्द, संगीत र भिडियो निर्देशन सुन्दरमणि अधिकारीको छ । आशिष अविरलको एरेन्ज रहेको गीत राग स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो ।
भिडियोमा माझीका अघिल्ला सुपरहिट गीत ’चरी जेलैमा’, ’आइनँ आमा यो तीजमा’ कै मोडल ललिता पौडेललाई निरन्तरता दिइएको छ । कोरियोग्राफी मौसम हिमालीले गरेका छन् ।
सार्वजनिक जीवनमा नदेखिने गायिका माझीका गीत दर्शकको लागि प्रतीक्षित हुन्छन् ।
