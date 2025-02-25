लिभरपुल एफए कपको चौथो चरणमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लिभरपुलले इंग्लिस एफए कप फुटबलको चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ।
- लिभरपुलले बार्न्सलीलाई ४-१ गोलअन्तरले हराएको छ।
- डोमिनिक सोबोस्लाइ, जेरेमी फ्रिम्पोङ, फ्लोरियन विट्ज र ह्युगो एकिटिकले गोल गरेका छन्।
२९ पुस, काठमाडौं । प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुल इंग्लिस एफए कप फुटबलको चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ । गएराति भएको खेलमा बार्न्सलीलाई ४-१ गोलअन्तरले हराउँदै लिभरपुल अगाडि बढेको हो ।
लिभरपुलको जितमा डोमिनिक सोबोस्लाइ, जेरेमी फ्रिम्पोङ, फ्लोरियन विट्ज र ह्युगो एकिटिकले एक-एक गोल गरे। बार्न्सलीका एडम फिलिप्सले एक गोल गरे ।
खेलको नवौं मिनेटमा सोबोस्लाइले गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए । ३६औं मिनेटमा जेरेमीले गोल गरे । ४०औं मिनेटमा बार्न्सलीका फिलिप्सले गोल फर्काएपछि पहिलो हाफ २-१ को अवस्थामा सकिएको थियो ।
८४औं मिनेटमा विट्ज अनि इन्जुरी समयमा एकिटिकले गोल गरेपछि लिभरपुल ४-१ ले विजयी भयो ।
