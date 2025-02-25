साफ फुटसल च्याम्पियनसिप : महिलातर्फ नेपालले श्रीलंकासँग खेल्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२९ पुस, काठमाडौं । थाइल्याण्डमा आजदेखि सुरु हुने साफ फुटसल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत महिलातर्फ नेपालले श्रीलंकासँग खेल्दैछ । नेपाल र श्रीलंकाबीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ पौने ७ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
साफले पहिलोपटक फुटसल च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न लागेको हो । जसमा दक्षिण एसियाका सातै देशका महिला र पुरुष दुवैको प्रतियोगिता हुनेछ । पुरुषतर्फ नेपालले पहिलो खेल शुक्रबार खेल्नेछ ।
पुरुष फुटसल टिमले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु खेलेपनि महिला टिमले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल च्याम्पियनसिप खेल्न लागेको हो ।
नेपाली महिला टोलीले यसपछि १५ जनवरीमा माल्दिभ्स, १७ जनवरीमा भारत, १९ जनवरीमा बंगलादेश, २१ जनवरीमा पाकिस्तान तथा २५ जनवरीमा भुटानसँग खेल्नेछ ।
साफको इतिहासमा दक्षिण एसिया बाहिर आयोजना हुन लागेको यो पहिलो प्रतियोगिता हो ।
नेपाली महिला टोली : अनिता केसी, अञ्जली मछामसी, बिमला चौधरी, बिमला थापा, दीपा राई, जेनिफर राना, झरना डुम्राकोटी (गोलकिपर), मनीषा थापा मगर, प्रतिक्षा ठाकुरी, रोशनी बोहोरा क्षेत्री, साबित्री किसन (गोलकिपर), सजिना कोइराला, सुनकला राई र सुष्मा तामाङ
