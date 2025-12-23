पेरिसडाँडामा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यको भर्चुअल शपथ (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण पेरिसडाँडामा जारी छ।
- नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले जेष्ठ सदस्य नन्दकुमार प्रसाईंसँग शपथ लिइसकेका छन्।
- भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने सदस्यलाई प्रदेशमै डिजिटल माध्यमबाट शपथ गराइएको छ।
२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण जारी छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केहीबेरदेखि शपथ जारी छ ।
नेताहरूका अनुसार, नेकपाले २४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको छ ।
भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्नेलाई प्रदेशमै डिजिटल माध्यमबाट शपथ गराइएको छ ।
पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले जेष्ठ सदस्य नन्दकुमार प्रसाईंसँग शपथ लिइसकेका छन् ।
उनीहरूले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।
