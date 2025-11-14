जसपा नेपालका उपाध्यक्ष शिवलाल सहितका नेताहरू नेकपामा प्रवेश गर्दै

२८ पुस, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका उपाध्यक्ष शिवलाल थापा मगरसहितका नेताहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्दैछन् ।
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयका गणेशमान पुनका अनुसार थापामगरको नेतृत्वमा अनय केन्द्रीय सदस्यहरू सहितको टिम नेकपामा समायोजन हुने तय भएको छ ।
उनीहरूसँगको समायोजनबारे जानकारी दिन आज दिउँसो ४ बजे पत्रकार सम्मेलन राखिएको छ ।
