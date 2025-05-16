+
पेरिसडाँडामा नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १५:३७

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठक जारी छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केहीबेरदेखि बैठक जारी रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

उक्त समितिको संयोजक नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।

बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी छन् ।

