पेरिसडाँडामा नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठक

- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठक पेरिसडाँडामा जारी छ।
- बैठकको संयोजक नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन्।
- संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पनि बैठकमा सहभागी छन्।
२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठक जारी छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केहीबेरदेखि बैठक जारी रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
उक्त समितिको संयोजक नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।
बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी छन् ।
