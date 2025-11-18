घनश्याम र राजकुमार नेतृत्वका दुई दलबीच एकता

२९ पुस, काठमाडौं । घनश्याम भूसाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) र राजकुमार कक्षपति संयोजकत्वको नेकपा (वामपंथी केन्द्र) एक भएका छन् ।
दुई पार्टीबीच एकताका आधारमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद तथा मानव जातीले प्राप्त गरेका स्वतन्त्रता र मुक्तिका मूल्यहरुको मार्गदर्शनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभ्यास र विकास गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको ध्येयमा अगाडि बढ्ने रहेको छ ।
विश्व साम्राज्यवाद तथा वित्तीय पुँजीवादले सिर्जना गरेका सबै खालका असमानता, शोषण–दमन, विभेद, युद्ध, गरिबी आदिको विरुद्ध सबै राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, समानता, भ्रातृत्व, शान्ति तथा समाजवादको पक्षमा योगदान गर्ने भन्दै दुई दल मिलेका हुन् ।
दलाल पुँजीवादको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै १०/१२ वर्षमा सबै नेपालीलाई रोजगारी दिने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।
भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती तथा अनियमितताको अन्त्य गरी सुशासनको स्थापना गर्दै, समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यभारलाई विस्तृतीकरण गरी आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट समाजवादको आजको ठोस कार्यभार रुपमा अगाडि सार्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
पार्टीका सबै सदस्यहरू आफ्नै उत्पादनमा बाँच्छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति, सबै कमिटी निर्वाचित हुने र सबै निर्णय संस्थागत हुने, नीतिगत सबै निर्णयमा कुनै कमिटीका सदस्यले मात्रै होइन, सबै सदस्यले भोट गर्न पाउने लगायतका विषय समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।
हरेक कमिटीका उम्मेदवार पदाधिकारीहरुमाथि सार्वजनिक उजुरीको व्यवस्था, पदका कारणले आर्थिक हैसियत नबढ्ने कुराको ग्यारण्टी, कुनै पनि फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्तिको सदस्यता स्वत: निलम्बन हुने नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ ।
एकतापछि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त राख्ने सहमति छ । पार्टीको झण्डा प्रचलित कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डामा वौद्धिक श्रमको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने संकेत प्रयोग गर्ने, चुनाव चिन्ह नेकपा संयुक्तको हसिया चिन्ह राख्ने र अन्य विषयहरु आवश्यकताअनुसार छलफलका आधारमा निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
एकीकरणपश्चात १३ जनालाई एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय आयोजक कमिटीमा समावेश गरिएको छ ।
जसमा राजकुमार कक्षपति, मुकुन्द रोक्का, प्रेमबहादुर तारामी थापा मगर, अर्जुनकुमार अधिकारी, लक्ष्मी गिरी, नवीनकुमार कक्षपति, नारद उपाध्याय प्रचण्डमान श्रेष्ठ, विमल नेपाली, खगेन्द्रबहादुर रसाइली, उषा श्रेष्ठ, सुकुन्दरी श्रेष्ठ र रीता सुर्खेति रहेका छन् ।
