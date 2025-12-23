+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दिपलको ट्रान्सफर्मर एक्स बजारमा, अत्याधुनिक एयर सस्पेन्सन र मसाज सुविधा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १७:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमएडब्लू वृद्धिले नेपालमा सबैभन्दा एड्भान्स्ड इलेक्ट्रिक एसयूभी 'अल न्यु दिपल ई०७ ट्रान्सफर्मर एक्स' सार्वजनिक गरेको छ।
  • ट्रान्सफर्मर एक्समा एड्भान्स्ड एयर सस्पेन्सन, चारै सिटमा मसाज सुविधा र ८९.९८ किलोवाट आवरको ब्याट्री छ।
  • यो एसयूभीको मूल्य एक करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ र ह्वाइट, ब्ल्याक र ग्रे रंगमा उपलब्ध छ।

३० पुस, काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धिले हालसम्मकै सबैभन्दा एड्भान्स्ड र अपग्रेडेड इलेक्ट्रिक एसयूभी ‘अल न्यु दिपल ई ०७ ट्रान्सफर्मर एक्स’ नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ ।

एमएडब्लू वृद्धिका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले संयूक्त रुपमा आधुनिक एयर सस्पेन्सन र चारै सिटमा मसाज सुविधासहितको ट्रान्सफर्मर एक्स सार्वजनिक गरे ।

‘ह्वेन लक्जरी चुजेज एड्भेन्चर’ दर्शन रहेको ट्रान्सफर्मर एक्सको मुख्य आकर्षण कन्टिनियस ड्याम्पिङ कन्ट्रोल (सीडीसी)सहितको एड्भान्स्ड एयर सस्पेन्सन सिस्टम हो ।

यसले भौगोलिक अवस्था हेरेर एसयूभीको ग्राउन्ड क्लियरेन्सलाई अधिकतम २२३ एमएमसम्म बढाइदिन्छ । नेपालको भौगालिक परिस्थितिमा असाधारण स्थिरता र आराम प्रदान गर्छ । उच्च गतिमा ई ०७ को ग्राउन्ड क्लियरेन्स स्वचालित रुपमा कम भएर एसयूभीलाई थप स्थिर बनाउने इन्टेलिजेन्ट फिचर पनि यसमा रहेको छ ।

दिपल ई ०७ को पहिलो भर्सन गत वर्ष नेपाली बजारमा विश्वकै पहिलो ट्रान्सफर्मर एसयूभीका रुपमा नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको थियो । नयाँ ट्रान्सफर्मर एक्सको आगमनसँग दिपलले लक्जरी र एड्भेन्चर दुवैलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने कम्पनीको भनाइ छ ।

नयाँ ई ०७ मा लक्जरीको स्तरलाई पनि बेजोड बनाइएको छ । यसका चार वटै सिट मसाज, हिटिङ, भेन्टिलेटेड र वेलकमिङ छन् । ‘यसमा विशेष जीरो ग्रयाभिटी रिल्याक्सेसन मोड छ, जसले गाडी भित्रको वातावरणलाई वास्तवमै पर्सनल वेलनेस लाउन्जमा परिणत गरिदिन्छ’ एमएडब्लु वृद्धिले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ’ पछाडिका यात्रुले पनि ट्रंक अपरेसन, डोम खोल्ने, क्लाइमेट कन्ट्रोल गर्ने र सिट फोल्डिङ नियन्त्रण गर्न सक्नेछन् ।’

यस एसयुभीलाई आफ्नो ट्रान्सफर्मर क्षमता मार्फत एसयूभी, पिकअप, क्याम्पिङ र आरभी गरी चार वटा छुटाछुटै रुपले प्रयोग गर्न सकिनेछ । ५ मिटर लामो, ३१२० एमएम ह्विलवेस, ६५५ केजी पेलोड क्यापासिटी र क्लास लिडिङ, १३१ लिटरको फ्रंकले यसको डिजाइन र उपभोगिता दुवैलाई बेजोड बनाइदिएको छ ।

यो सम्पूर्ण अनुभवलाई उर्जा दिन यसमा ८९.९८ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ जसले एक सिंगल चार्जमा ५९० किलोमिटर डब्लुएलटीपी रेन्ट उपलब्ध गराउँछ।

यसमा २४० किलोवाटको डीसी चार्जसम्म सपोर्ट गर्छ भने ६०० एमएम वाटर वेडिङ क्यापासिटी, भीटुएल एक्सटनल पावर आउटपुट र विशेष इनर्जी सेभिङ सिस्टम रहेको छ जसको प्रयोगले ड्राइभिङ रेन्जलाई २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्छ ।

अल न्यु दिपल ई०७ ट्रान्सफर्मर एक्सको मूल्य एक करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ र यो ह्वाइट, ब्ल्याक र ग्रेमा उपलब्ध छ ।

ट्रान्सफर्मर एक्सको सार्वजनिक गर्नुहुँदै एमएडब्लु वृद्धिका विष्णु अग्रवालले एमएडब्लुले सधैं भोलिको प्रविधिलाई आज नै प्रस्तुत गर्दै आएको बताए । ‘दिपल ई०७ ले नेपाली अटो बजारलाई पुन परिभाषित गर्नेछ’ उनले भने ।

ट्रान्सफर्मर एक्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

देउवा पक्षले कारबाही गरेपछि गगन थापासँग अनलाइनखबरको अन्तर्वार्ता

देउवा पक्षले कारबाही गरेपछि गगन थापासँग अनलाइनखबरको अन्तर्वार्ता
देउवाको कारबाहीपछि गगन थापा- ‘हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हो, रूख र चारतारे झन्डा हामीसँग छ’

देउवाको कारबाहीपछि गगन थापा- ‘हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हो, रूख र चारतारे झन्डा हामीसँग छ’
बिहानै महामन्त्री पद छाडिसकेँ, कारबाहीको औचित्य छैन : विश्वप्रकाश शर्मा

बिहानै महामन्त्री पद छाडिसकेँ, कारबाहीको औचित्य छैन : विश्वप्रकाश शर्मा
राष्ट्रिय लिग : चर्च ब्वाइज र श्री भगवतीले बाँडे अंक

राष्ट्रिय लिग : चर्च ब्वाइज र श्री भगवतीले बाँडे अंक
कांग्रेस फुट्दा लोकतन्त्र संकटमा पर्छ, निर्वाचन अनिश्चित हुन्छ : रघुजी पन्त

कांग्रेस फुट्दा लोकतन्त्र संकटमा पर्छ, निर्वाचन अनिश्चित हुन्छ : रघुजी पन्त
प्रभु बैंकको साधारणसभा सम्पन्न, वासलात तथा नाफा नोक्सान विवरण पारित

प्रभु बैंकको साधारणसभा सम्पन्न, वासलात तथा नाफा नोक्सान विवरण पारित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित