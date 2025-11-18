प्रभु बैंकको साधारणसभा सम्पन्न, वासलात तथा नाफा नोक्सान विवरण पारित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रभु बैंकको २४ औं वार्षिक साधारणसभा बुधबार बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।
- सभाले गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण पारित गरेको छ।
- साधारणसभाले प्रभु क्यापिटल र प्रभु स्टक मार्केटको २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण पनि पारित गरेको छ।
३० पुस, काठमाडौं । प्रभु बैंकको २४ औं वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाबाट विभिन्न निर्णय पारित भएको छ ।
बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष किशोरजङ्ग कार्कीको अध्यक्षतामा बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा बसेको बैंकको सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनसहित गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका विवरण तथा अनुसूची पारित गरेको छ ।
बैंकको २४औं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटल र प्रभु स्टक मार्केटको गत आव २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण पनि पारित गरेको छ । वार्षिक साधारण सभामा छलफल तथा निर्णयार्थ प्रस्तुत सबै प्रस्तावहरु सर्वसम्मतबाट पारित भएका छन् ।
प्रभु बैंकले देशभर ६८ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर कार्यालय, २६९ वटा एटीएम तथा ३१२ वटा शाखा कार्यालयसहित देशभर फैलिएका सञ्जालको माध्यमबाट ३७ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4