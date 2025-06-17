प्रभु बैंकको नाफा १० गुणा बढ्यो, यस्तो छ कारण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रभु बैंकको गत आर्थिक वर्षको खुद नाफा ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५१ करोड रुपैयाँको तुलनामा १० गुणा बढी हो।
- बैंकको नाफामा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन रकम वापत २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिन सफल हुनु हो।
- कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ४.९४ प्रतिशतबाट ४.९६ प्रतिशत पुगेको छ र वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ।
२८ साउन, काठमाडौं । प्रभु बैंकको नाफा १० गुणा बढेको छ ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो नाफा जम्मा ५१ करोड रुपैयाँ थियो ।
बैंकको नाफामा उच्च वृद्धि देखिनुको प्रमुख कारण हो– कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन रकम (इम्पेरिमेन्ट चार्ज) वापत छुट्याइएको रकम फिर्ता हुनु । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकले कुल सञ्चालन आम्दानीबाट ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ इम्पेरिमेन्ट चार्ज कटौती गरेकोमा अहिले २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिन सफल भएको छ । कुल सञ्चालन आम्दानीमा २ अर्ब ५१ करोड रकम थपिँदा नाफामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो ।
तर खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ । यस्तो आम्दानी पहिले ११ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ।
प्रतिसेयर आम्दानीमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । यस्तो आम्दानी पहिले २ रुपैयाँ १७ पैसा रहेकोमा अहिले २३ रुपैयाँ १२ पैसा छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा सामान्य बढेको छ ।
कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश पहिले ४.९४ प्रतिशत रहेकोमा गत असार मसान्तसम्म ४.९६ प्रतिशत छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा ४.४४ रुपैयाँ छ ।
