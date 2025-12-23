कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा को-को चुनिए ? (सूचीसहित)

३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले बहुमतबाट नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हो । नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा गगन थापा चुनिएका छन् ।
त्यस्तै, उपसभापतिहरू दुई जनामा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल चयन भएका छन् । महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन भएका छन् ।
त्यस्तै, सहमहामन्त्रीतर्फ महिलातर्फ डिला संग्रौला, दलिततर्फ प्रकाश रसाइली, आदिवासीतर्फ बहादुरसिंह लामा, खसआर्यतर्फ उदय शम्शेर जबरा, मधेशीतर्फ मुक्ताकुमारी यादव, मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर, थारुतर्फ योगेन्द्र चौधरी, पिछडिएको क्षेत्रबाट कर्णबहादुर बुढा चयन भएका छन् ।
यस्तो बन्यो केन्द्रीय समिति
|क्र.सं.
|पदको विवरण
|संख्या
|नाम थर
|१
|केन्द्रीय सभापति पदका लागि
|एक (१)
|गगन कुमार थापा
|२
|केन्द्रीय उपसभापति पदका लागि
|दुई (२)
|विश्व प्रकाश शर्मा
|पुष्पा भुषाल
|३
|केन्द्रीय महामन्त्री पदका लागी
|दुई (२)
|प्रदिप पौडेल
|गुरु राज घिमिरे
|४
|केन्द्रीय सह-महामन्त्री (महिला) पदका लागि
|एक (१)
|डा. डिला संग्रौला पन्त
|५
|केन्द्रीय सह-महामन्त्री (दलित) पदका लागि
|एक (१)
|प्रकाश रसाईली स्नेही
|६
|केन्द्रीय सह-महामन्त्री (आदिवासी जनजाती) पदका लागि
|एक (१)
|बहादुर सिंह लामा
|७
|केन्द्रीय सह-महामन्त्री (खसआर्य) पदका लागि
|एक (१)
|उदय शम्शेर राणा
|८
|केन्द्रीय सह-महामन्त्री (मधेशी) पदका लागि
|एक (१)
|मुक्ता कुमारी यादव
|९
|केन्द्रीय सह-महामन्त्री (मुस्लिम) पदका लागि
|एक (१)
|फर्मुल्ला मन्सुर
|१०
|केन्द्रीय सह-महामन्त्री (थारु) पदका लागि
|एक (१)
|योगेन्द्र चौधरी
|११
|केन्द्रीय सह-महामन्त्री (पिछडीएको) पदका लागि
|एक (१)
|कर्ण बहादुर बुढा
|१२
|केन्द्रीय सदस्य खुल्ला पदका लागि
|पैतिस (३५)
|गोपालमान श्रेष्ठ
|ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ
|अर्जुन नरसिंह के.सी
|राजेन्द्र कुमार के.सी.
|अर्जुन प्रसाद जोशी
|सुरेश कुमार योङ्या
|चिनकाजी श्रेष्ठ
|सुधिर सिवाकोटी
|भरत शाह
|मधु आचार्य
|अमृत अर्याल
|धुर्व वाग्ले
|देवराज चालिसे
|विनोद चौधरी
|मोहन आचार्य
|उज्वल बराल
|जनक गिरी
|देव प्रसाद तिमिल्सिना
|अजय बाबु सिवाकोटी
|प्रेम बहादुर खड्का
|जयराम लामिछाने
|बसन्त भट्टराई
|प्रदिप शर्मा
|जगत जोशी
|प्रमोदहरी गुरागाई
|डा. केदार नरसिंह के.सी.
|विदुर बस्नेत
|तिर्थ जंग शाही
|भरत खड्का
|सुवास पोखरेल
|शम्भु बुढाथोकी
|धर्मराज गौतम
|टेकराज पौडेल
|तिलक रानाभाट
|राजेन्द्र गोपाल सिंह
|१३
|केन्द्रीय सदस्य (महिला खुल्ला) पदका लागि
|नौ (९)
|चम्पा देवी खड्का
|धना खतिवडा
|नानु बास्तोला
|चिनु पोखरेल
|जानकी सिंह
|प्रतिमा गौतम
|गिता सत्याल
|सन्तोषी साउद ऐरी
|दिल कुमारी राई
|१४
|केन्द्रीय सदस्य (कोशी प्रदेश-महिला) पदका लागि
|१ (एक)
|सारदा देवी कोईराला
|१५
|केन्द्रीय सदस्य (कोशी प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि
|२ (दुई)
|हिमालय कर्माचार्य
|अग्नी पौडेल
|१६
|केन्द्रीय सदस्य (मधेश प्रदेश-महिला) पदका लागि
|१ (एक)
|मधु शाही
|१७
|केन्द्रीय सदस्य (मधेश प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि
|२ (दुई)
|रामानन्द यादव
|बजरंग नेपाली
|१८
|केन्द्रीय सदस्य (बागमती प्रदेश-महिला) पदका लागि
|१ (एक)
|उमा दाहाल
|१९
|केन्द्रीय सदस्य (बागमती प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि
|२ (दुई)
|जितनारायण श्रेष्ठ
|रमेश धमाला
|२०
|केन्दीय सदस्य (गण्डकी प्रदेश-महिला) पदका लागि
|१ (एक)
|विष्णु देवी पाण्डे
|२१
|केन्द्रीय सदस्य (गण्डकी प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि
|२ (दुई)
|रेशम बानिया
|कृष्ण के.सी.
|२२
|केन्द्रीय सदस्य (लुम्बिनी प्रदेश-महिला) पदका लागि
|१(एक)
|पवित्रा कुमारी अर्याल
|२३
|केन्द्रीय सदस्य (लुम्बिनी प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि
|२ (दुई)
|केशव आचार्य
|राम बहादुर कार्की
|२४
|केन्द्रीय सदस्य (कर्णाली प्रदेश-महिला) पदका लागि
|१ (एक)
|रााम देबि खड्का
|२५
|केन्द्रीय सदस्य (कर्णाली प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि
|२ (दुई)
|दिक्पाल शाही
|नारायण भट्टराई
|२६
|केन्द्रीय सदस्य (सुदूरपश्चिम प्रदेश-महिला) पदका लागि
|१ (एक)
|निपा चोख्याल
|२७
|केन्द्रीय सदस्य (सुदूरपश्चिम प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि
|२(दुई)
|हिम बहादुर रावल
|नरेन्द्र प्रसाद भट्ट
|२८
|केन्द्रीय सदस्य (अपाङ्गता भएका खुल्ला) पदका लागि
|१(एक)
|प्रकाश पन्थ
|२९
|केन्द्रीय सदस्य (अल्पसंख्यक खुल्ला) पदका लागि
|१(एक)
|शिवनारायाण सिं गनगाई
|३०
|केन्द्रीय सदस्य (दलित-महिला) पदका लागि
|४ (चार)
|सिता मिजार
|छायाँ सुनार
|गंगा सुनार
|लिला नेपाली
|३१
|केन्द्रीय सदस्य (दलित-खुल्ला) पदका लागि
|५(पाँच)
|मैकुलाल बाल्मिकी
|शिव बहादुर सुनार
|धर्म नेपाली दर्जी
|सुर्य बि.क.
|दिनेश सुनार
|३२
|केन्द्रीय सदस्य (आदिवासी जनजाती महिला) पदका लागि
|७ (सात)
|सपनाराज भण्डारी
|प्रमिला राई
|मन कुमारी गुरुङ्ग
|कुशुमदेवी थापामगर
|लिलादेवी बोखिम लिम्बु
|डा. अमिता प्रधान
|छीन्दुल्होमु शेर्पा
|३३
|केन्द्रीय सदस्य (आदिवासी जनजाती-खुल्ला) पदका लागि
|८ (आठ)
|तारामान गुरुङ्ग
|अस्टकुमार कबे
|छन्द बहादुर पहराइ मगर
|नगेन्द्र कुमाल
|शम्भुलाल श्रेष्ठ
|भिम श्रिष
|नरेन्द्र केरुङ
|दिपन श्रेष्ठ
|३४
|केन्द्रीय सदस्य (खसआर्य-महिला) पदका लागि
|६ (छ)
|उमा सिवाकोटी
|बाला अधीकारी
|मुना भुषाल
|इन्दिरा कार्की
|विनिता खड्का
|सम्झना खत्री
|३५
|केन्द्रीय सदस्य (खसआर्य-खुल्ला) पदका लागि
|७ (सात)
|विजय स्वार
|मथुरा घिमिरे
|जगदिश चन्द्र उपाध्याय
|विष्णु कुमार कार्की
|विश्वनाथ रिजाल
|केशव भेटुवाल
|कमल भुषाल
|३६
|केन्द्रीय सदस्य (मधेशी-महिला) पदका लागि
|४ (चार)
|अञ्जु झा
|चन्द्रकला कुमारी यादव
|गोमा अन्सारी
|निलम साह
|३७
|केन्द्रीय सदस्य (मधेशी-खुल्ला) पदका लागि
|५(पाँच)
|राम पल्टन शाह
|नागेन्द्र शाह
|राधेश्याम पाठक
|सनिल कुमार यादव
|रामरुप प्रसाद
|केन्द्रीय सदस्य (मुस्लिम-महिला) पदका लागि
|१ (एक)
|सनम वेगम
|३९
|केन्द्रीय सदस्य (मुस्लिम-खुल्ला) पदका लागि
|२ (दुई)
|अब्दुल रज्जाक गद्दी
|अब्दुल सत्तार
|४०
|केन्द्रीय सदस्य (थारु-महिला) पदका लागि
|२ (दुई)
|नवोदिता चौधरी
|सुनिता राना
|४१
|केन्द्रीय सदस्य (थारु-खुल्ला) पदका लागि
|दुई २
|सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी
|गोपाल दहित
|४२
|केन्द्रीय सदस्य पिछडिएको क्षेत्र (खुल्ला) पदका लागि
|१ (एक)
|दिपक जंग शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4