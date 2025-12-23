विशेष महाधिवेशनबाट घोषणा हुँदै कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व (LIVE)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समितिको घोषणा हुँदैछ।
- भृकुटीमण्डपमा जारी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा घोषणा हुन लागेको छ।
३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समितिको घोषणा हुँदैछ ।
भृकुटीमण्डपमा जारी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा घोषणा हुन लागेको हो ।
