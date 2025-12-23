+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रचण्डले उदघाटन गरे भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १३:२५

२ माघ, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय भवन आज उदघाटन गरिएको छ । ६ तले आकर्षक भवनको पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदघाटन गरे ।

भवनको भुइँ तलामा इन्टेरियरका कामहरुसमेत सकाएर भवनको उदघाटन गरिएको नगर प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । माथिल्लो तलाहरुमा इन्टेरियरका केही काम भने बाँकी छ ।

५३ करोड ३२ लाख ६४ हजारको लागतमा तयार गरिएको भवनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (भरतपुर महानगरपालिका)को लगानी छ । संघीय सरकारको २१ करोड ५८ लाख १४ हजार, बागमती प्रदेश सरकारको १९ करोड ८९ लाख ३६ हजार र महानगरपालिकाको ४ करोड ५० लाख रकम खर्च भैसकेको छ ।

महानगरका शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख, वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले निर्माण थालेको करीव २ वर्षमा भवन तयार गरिएको बताए ।

भरतपुर महानगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि पर्याप्त जमिन नभएपछि नेपाल नेत्र ज्योती संघले भोगचलन गर्दै आएको १ विगाहा १५ धुर जग्गा सम्झौता गरेर थप गरिएको थियो ।

महानगर प्रमुख दाहालले संघसँग जग्गा लिने काम निकै मेहेनत र दु:खका साथ गरिएको बताइन् ।  भवनको २०७८ चैत ११ गते पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास गरेका थिए ।

२०४३ सालमा बनेको पुरानो र जीर्ण भवनलाई जसोतसो मर्मत गरेर केही संरचना थपेर महानगर सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।  पुरानो भवन गत भदौं २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा तोडफोड र आगजनी गरेर खण्डहर बनाइएको थियो ।

नयाँ प्रमुख प्रशासनिक भवन ७ कठ्ठा जमिनमा बनेको छ । भवनमा २२१ कोठा छन् । भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) पार्किङमा ५० कार र १५० वटा मोटरसाइकल राख्न सकिनेछ । भवनको भुइँतलामा नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको कार्यकक्ष छ । दोस्रो तलामा नगर उप्रमुखको कार्यकक्ष छ ।

भवनमा २ वटा लिफ्ट र ३ वटा भित्री तथा २ बाहिरी सिँढीहरु छन् । २५० र ३५० जना अट्ने दुई वटा ठूला हल तथा बिभिन्न महाशाखा, शाखाका लागि साना–ठूला गरी १५८ कोठा छन् । बैठक कक्षमात्रै ८ वटा छन् । हरेक तलामा दुई–दुई वटा बैठक कक्ष छन् ।

ज्येष्ठ नागरिक प्रतिक्षा कक्ष, पुस्तकालय, सांस्कृतिक प्रदर्शनी कक्ष, सभाहलसमेत छन् । सबैभन्दा माथिल्लो तलामा अडिटोरियम हल र अर्को साइडमा कल्चरल म्युजियम रहनेछन् ।

भवनका हरेक तलामा अपाङ्गमैत्री शौचालयसहित प्रत्येक तलामा पुरूष र महिलाका लागि अलग्गै शौचालय छन् ।

पूर्ण अपाङ्गमैत्री यस भवनले आउँदो झण्डै एक सय वर्षसम्म भरतपुरवासी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने महानगर प्रमुख दाहालले बताइन् । ‘महानगरको गतिलो भवन नहुँदा हाम्रा सेवाहरु विभिन्न ठाउँबाट दिनुपरेको छ, यो भवन बनेपछि सबै सेवाहरु एकै ठाउँबाट प्रवाह हुन्छ,’ नगर प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘भरतपुर महानगरको एक गौरवका रुपमा यो भवन रहने मलाई विश्वास छ ।’

भवन शर्मा–सगरमाथा–सगुन जेभीले निर्माण गरेको छ । सो कम्पनीका प्रमुख सहदेव खड्काले भरतपुरको प्रमुख प्रशासकीय भवन नेपालको मौलिकता झल्काउने खालको रहेको बताए ।

प्रचण्ड भरतपुर महानगरपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ठूला ठूला सभा गरेर भोट पाउने जमाना पुरानो भइसक्यो : प्रचण्ड

ठूला ठूला सभा गरेर भोट पाउने जमाना पुरानो भइसक्यो : प्रचण्ड
परम्परागत ढंगले मुलुकको परिस्थिति सामना गर्न सकिँदैन : प्रचण्ड (भिडियो)

परम्परागत ढंगले मुलुकको परिस्थिति सामना गर्न सकिँदैन : प्रचण्ड (भिडियो)
प्रचण्डले किन रोजे रुकुमपूर्व ?

प्रचण्डले किन रोजे रुकुमपूर्व ?
चुनावमा बढीभन्दा बढी युवा उम्मेदवार समेट्दैछौं : प्रचण्ड

चुनावमा बढीभन्दा बढी युवा उम्मेदवार समेट्दैछौं : प्रचण्ड
जनार्दनको नामै लिएर प्रचण्डले भने- रुकुमका जनता भगौडाको पछि लागेनन्

जनार्दनको नामै लिएर प्रचण्डले भने- रुकुमका जनता भगौडाको पछि लागेनन्
कम्युनिस्ट घटकलाई एकीकृत गर्न अग्रसर छु : प्रचण्ड

कम्युनिस्ट घटकलाई एकीकृत गर्न अग्रसर छु : प्रचण्ड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित