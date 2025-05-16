+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनावमा बढीभन्दा बढी युवा उम्मेदवार समेट्दैछौं : प्रचण्ड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १७:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा युवालाई उम्मेदवार बनाउने बताएका छन्।
  • दाहालले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताका युवालाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन्।
  • पार्टीको केन्द्रिय समितिमा पनि युवाहरूको उपस्थिति बलियो बनाउने तयारी रहेको उनले बताए।

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले युवालाई उम्मेदवार बनाउने बताएका छन् ।

जेनजी रेडफोर्सले आयोजना गरेको आइतबार आयोजना गरेको जेन–जी जागरण तथा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा उहाँले युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार बनाउने बताएका हुन् ।

‘हामीले अहिले पार्टी निर्माणको क्रममा होस् या चुनावमा । समानुपातिक लिष्ट तयार पार्दा होस् या प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि युवा र नवयुवा जो जेन–जी पुस्ताका युवाको रुपमा चिनिन्छन् । उनीहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिने हामीले कोशिस गरेका छौं,’ उनले भने ।

समानुपातिकको बन्दसूचीमा पनि युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको र प्रत्यक्षतर्फ पनि युवा तथा जेनजी पुस्ताका नवयुवाहरूलाई उम्मेदवार बनाउने जानकारी दिए । पार्टीको केन्द्रिय समितिमा पनि युवाहरूको उपस्थिति बलियो बनाउने तयारी रहेको उनले बताए ।

‘हामीले जेनजी पुस्ताको मुस्कान खातुनलाई अगाडी सारेर हजारौँ लाखौँ युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेका छौं । आउने दिनमा पनि प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा पनि बढि भन्दा बढी युवाहरूलाई र केन्द्रिय समितिमा पनि बढि भन्दा बढी युवाहरूलाई हामी समेट्दै छौं,’ उनले भने ।

संयोजक दाहालेले जेनजी रेड फोर्सलाई भ्रातृसंस्थाको मान्यता दिने पनि बताए ।

प्रचण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डले किन रोजे रुकुमपूर्व ?

प्रचण्डले किन रोजे रुकुमपूर्व ?
जनार्दनको नामै लिएर प्रचण्डले भने- रुकुमका जनता भगौडाको पछि लागेनन्

जनार्दनको नामै लिएर प्रचण्डले भने- रुकुमका जनता भगौडाको पछि लागेनन्
कम्युनिस्ट घटकलाई एकीकृत गर्न अग्रसर छु : प्रचण्ड

कम्युनिस्ट घटकलाई एकीकृत गर्न अग्रसर छु : प्रचण्ड
प्रचण्डलाई गीतसहितको कडा पत्र लेख्दै रहबरले छाडे पार्टी

प्रचण्डलाई गीतसहितको कडा पत्र लेख्दै रहबरले छाडे पार्टी
राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार चयन गर्दै प्रचण्ड–माधव

राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार चयन गर्दै प्रचण्ड–माधव
रविलाई दुई पटक गृहमन्त्री बनाएको हुँ, बालेनसँग मिल्दा डराएको छैन : प्रचण्ड

रविलाई दुई पटक गृहमन्त्री बनाएको हुँ, बालेनसँग मिल्दा डराएको छैन : प्रचण्ड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित