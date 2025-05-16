+
रविलाई दुई पटक गृहमन्त्री बनाएको हुँ, बालेनसँग मिल्दा डराएको छैन : प्रचण्ड

पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले रविलाई धेरै अफ्ठ्यारो स्थितिमा पनि साथ दिएको बताउँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १८:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन' मिल्दा आफ्नो पार्टीलाई कुनै डर नभएको बताउनुभयो।
  • प्रचण्डले बालेन र रविको गठबन्धनबाट डर नलाग्ने र रविलाई धेरै अफ्ठ्यारो स्थितिबाट साथ दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो।
  • उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगको तालमेल निर्णय नभएको र मतभारअनुसार अधिकार हुनु अनौठो नभएको खुलाउनुभयो।

२२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ मिल्दा आफ्नो पार्टीलाई कुनै डर नभएको बताएका छन्

पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले रविलाई धेरै अफ्ठ्यारो स्थितिमा पनि साथ दिएको बताउँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘बालेन रवीको गठबन्धनबाट विल्कुल डराएका छैनौँ । रविलाई धेरै अफ्ठ्यारो स्थितिबाट मैले उहाँलाई साथ दिँदै आएको हो । मेरो क्याबिनेटमा दुई पटक गृहमन्त्री पनि बनाएको हो, उनले भने, ‘त्यसकारण उहाँहरू गठबन्धन भएर म किन डराउने ? उहाँहरूसँग कुरा गर्न मलाई केही आइतबार पर्खिनुपर्ने पनि छैन । डर पनि छैन ।’

प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगको तालमेको निर्णय नभइसकेको बताए । उनले राष्ट्रिय सभामा तालमेल हुनु अनौठो नभएको र मतभारअनुसार अधिकार भएको पनि बताए ।

प्रचण्ड
भर्खरै
सम्बन्धित खबर

