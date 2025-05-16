राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार चयन गर्दै प्रचण्ड–माधव

२३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छान्न आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । यसअघि नै सिफारिस भएर आएका नामउपर छलफल गरेर टिकट दिने कार्यमा पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव नेपाल व्यस्त छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रकाश ज्वालाका अनुसार राष्ट्रिय सभाका १८ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिन लागिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । त्यसमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । त्यस ठाउँमा फेरि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै मनोनित गर्नेछन् ।
बाँकी १८ सिटका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
नेकपाका नेता ज्वालाका अनुसार पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार तय गरेर टिकट दिएर पठाउने काम भइराखेको छ ।
