+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार चयन गर्दै प्रचण्ड–माधव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १२:२६
फाइल तस्वीर

२३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छान्न आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । यसअघि नै सिफारिस भएर आएका नामउपर छलफल गरेर टिकट दिने कार्यमा पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव नेपाल व्यस्त छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रकाश ज्वालाका अनुसार राष्ट्रिय सभाका १८ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिन लागिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । त्यसमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । त्यस ठाउँमा फेरि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै मनोनित गर्नेछन् ।

बाँकी १८ सिटका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

नेकपाका नेता ज्वालाका अनुसार पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार तय गरेर टिकट दिएर पठाउने काम भइराखेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट नेकपा अलग
नेकपा प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट नेकपा अलग

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट नेकपा अलग
पार्टी परामर्श बैठकमा प्रचण्डले गरे भारत भ्रमणबारे ब्रिफिङ

पार्टी परामर्श बैठकमा प्रचण्डले गरे भारत भ्रमणबारे ब्रिफिङ
नेकपाको समानुपातिक बन्द सूचीमा दुई विद्यार्थी नेता

नेकपाको समानुपातिक बन्द सूचीमा दुई विद्यार्थी नेता
हर्क साम्पाङले हटाएका मित्र परियार नेकपाको समानुपातिक बन्द सूचीमा

हर्क साम्पाङले हटाएका मित्र परियार नेकपाको समानुपातिक बन्द सूचीमा
प्रतिनिधिसभा चुनाव : स्याङ्जा–२ मा नेकपाबाट मदन ढकाल सहित ८ सिफारिस

प्रतिनिधिसभा चुनाव : स्याङ्जा–२ मा नेकपाबाट मदन ढकाल सहित ८ सिफारिस
काठमाडौं-२ मा नेकपाबाट माधव नेपालसहित ४ जना सिफारिस

काठमाडौं-२ मा नेकपाबाट माधव नेपालसहित ४ जना सिफारिस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित