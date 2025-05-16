+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरान प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ३६ पुग्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १२:२३

काठमाडौं । मानवअधिकारवादी संगठन ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट्स न्युज एजेन्सी (एचआरएएनए) ले इरानमा जारी प्रदर्शनका दौरान ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ ।

एचआरएएनएले इरानमा विगत १० दिनदेखि जारी विरोध प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा पनि ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको जनाएको हो ।

इरानभन्दा बाहिर रहेको संगठन एचआरएएनएका अनुसार मृत्यु हुनेमा ३४ प्रदर्शनकारी र दुई जना सुरक्षाकर्मी रहेका छन् ।

इरानी अधिकारीले भने अहिलेसम्म मृत्युको कुनै आधिकारिक आंकडा जारी नगरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

यद्यपि, उनीहरूले सुरक्षा बलका तीन जवान मारिएको प्रतिक्रिया भने दिएका छन् ।

बीबीसी फारसीले अहिलेसम्म २० जनाको मृत्यु र उनीहरूको सनाखत भएको पुष्टि गरिसकेको छ ।

एचआरएएनएका अनुसार हिंसाका दौरान ६० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । दुई हजार ७६ जनालाई गिरफतार गरिएको छ ।

आर्थिक संकट चुलिन थालेपछि सुरू भएको विरोध प्रदर्शन इरानका ३१ मध्ये २७ प्रान्तहरूमा फैलिसकेको छ ।

इरान प्रदर्शन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट नेकपा अलग

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट नेकपा अलग
साम्बालाई घुँडाको चोट, कम्तीमा ९ महिना मैदान बाहिर रहने

साम्बालाई घुँडाको चोट, कम्तीमा ९ महिना मैदान बाहिर रहने
शेखर कोइरालाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ३ सिट

शेखर कोइरालाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ३ सिट
‘धुरन्धर’ बन्यो अहिलेसम्म धेरै कमाउने हिन्दी फिल्म

‘धुरन्धर’ बन्यो अहिलेसम्म धेरै कमाउने हिन्दी फिल्म
एमालेले राष्ट्रिय सभाका ८ उम्मेदवार टुंगो लगायो

एमालेले राष्ट्रिय सभाका ८ उम्मेदवार टुंगो लगायो
कामना सेवा विकास बैंकले कास्कीको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामग्री

कामना सेवा विकास बैंकले कास्कीको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामग्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित