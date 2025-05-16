+
प्रचण्डलाई गीतसहितको कडा पत्र लेख्दै रहबरले छाडे पार्टी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • माओवादीबाट प्रदेश सांसद जितेका रहबर अन्सारीले २४ पुसमा पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन्।
  • रहबरले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष सम्बोधन गरेका छन्।
  • रहबरले पत्रमा जनयुद्धका शहीद परिवार र अवसरवादीहरुलाई पार्टी छाड्ने कारण बताएका छन्।

२४ पुस, काठमाडौं । माओवादीबाट प्रदेश सांसद जितेका रहबर अन्सारीले बिहीबार पार्टी छाडेका छन् ।

रातो अक्षरमा लेखिएका इन्कलाब पंक्तिहरु पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्झाउँदै रहबरले माओवादी छाडेको घोषणा गरेका हुन् ।

मधेस सांसद रहबरले प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष सम्बोधन गरेका छन् । प्रचण्डले माधव नेपाल लगायतसँग मिलेर पार्टीको नाम बदलेको केही महिनापछि रहबरले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

रहबरले पत्रको बोधार्थ जनयुद्धका शहीद परिवार, परिवर्तन चाहेर अन्तत: सत्ता र सुविधा चाहेकाहरू, अवसरवादीहरू अनि वास्तविक शहीदहरूलाई दिएका छन् ।

प्रचण्ड रहबर अन्सारी
