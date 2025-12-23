पार्टीको झन्डा ओढेर पार्टी ध्वस्त पारियो : मीन विश्वकर्मा

२ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीको झन्डा ओढेर पार्टी विभाजन गरिएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको सुरुवातमा विश्वकर्माले भदौ २३ र २४ गते राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश ध्वस्त पारिएको र अहिले चुनावको मुखमा पार्टीको झन्डा ओढेर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको बताएका हुन् ।
उनले चुनावको मुखमा पार्टीको चुनाव चिह्न कसको, झन्डा कसको भनिरहनुपर्ने दुखद् अवस्था आएको बताएका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4