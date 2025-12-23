+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद छिटो टुंग्याउन दबाब

ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा उनीहरूले श्रृङखलाद्ध रूपमा आयोगका पदाधिकारीहरू भेटिरहेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १५:१३
फाइल तस्वीर

२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद छिटो टुंग्याउन निर्वाचन आयोगमाथि समयको चर्को दबाब परेको छ । नेपाली कांग्रेसको दुवै समूहका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेर दबाब बढाइरहेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा उनीहरूले श्रृङखलाबद्ध रूपमा आयोगका पदाधिकारीहरू भेटिरहेका हुन् ।

चौतर्फी दबाबका कारण निर्वाचनका नियमित काम गर्न कठिनाई भएको निष्कर्ष सहित आयोगले सक्दो छिटो आफ्नो निर्णय सुनाउने भनेको छ ।

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन हुनासाथ गगन–विश्व समूहले निर्वाचन आयोगमा आफूहरूको विशेष महाधिवेशन भइरहेको भनेर जानकारी गराएको थियो ।

त्यसको प्रतिवादमा देउवा समूहले भृकुटीमण्डपमा कुनै त्यस्तो विशेष महाधिवेशन नभएको भनी आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।

महाधिवेशन लगत्तै देउवा र गगन-विश्व समूहले निर्वाचन आयोगमा अभिलेख अद्यावधिका लागि भन्दै निवेदन सहितको फाइल बुझाएको छ । त्यसको जवाफमा शुक्रबार बिहान आयोगमा पुगेर विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भन्दै ५ सय जनाको सूची बुझाएको हो ।

देउवा पक्षले आयोगमा गएर अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की र दबाब दिएको निष्कर्ष सहित गगन–विश्व समूह पनि निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

‘ती त आयोग परिसरमा देखिएका गतिविधि र क्रियाकलाप भए, नदेखिएका फोन, दबाब र अरू क्रियाकलाप कति होलान्’ निर्वाचन आयोगसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘आयोगका पदाधिकारीहरू निकै दबाबपूर्ण अवस्थामा छन् । तत्काल निर्णय दिनुपर्ने मनस्थितिका साथ काम भइरहेको देखिन्छ ।’

आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सम्भव भएसम्म शुक्रबार अपराह्न, त्यसो हुन नसके शनिबार आयोगले एउटा निर्णय गर्न सक्छ । स्रोतले भन्यो, ‘सोमबार सार्वजनिक बिदा र मंगलबार देशव्यापी मनोनयन भएकाले पनि आयोगलाई तत्कालै निर्णय दिन दबाब छ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई अहिले आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेको र पदाधिकारीहरू त्यसमै व्यस्त भएको बताए ।

‘त्यसपछि पनि केही भेटघाट र छलफल छन्, अनि बल्ल आयोगको बैठक बस्ने सम्भावना होला’ उनले भने, ‘आजै के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दिनँ । ढिलोसम्ममा केही थाहा होला ।’

निर्वाचन आयोग नेपाली कांग्रेस विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगमा गगन नेतृत्व कांग्रेसको धर्ना

निर्वाचन आयोगमा गगन नेतृत्व कांग्रेसको धर्ना
चुनावमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा हुन्छ : आयोग

चुनावमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा हुन्छ : आयोग
निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता कार्यान्वयनबारे छलफल (तस्वीरहरू)

निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता कार्यान्वयनबारे छलफल (तस्वीरहरू)
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने– कांग्रेस विवादमा विधिसम्मत निर्णय दिन्छौं

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने– कांग्रेस विवादमा विधिसम्मत निर्णय दिन्छौं
आधिकारिकता दाबी गर्दै देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझायो कागजात (तस्वीरहरु)

आधिकारिकता दाबी गर्दै देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझायो कागजात (तस्वीरहरु)
गगन र देउवा पक्षको दाबी अध्ययन गर्दै आयोग

गगन र देउवा पक्षको दाबी अध्ययन गर्दै आयोग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित