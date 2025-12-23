निर्वाचन आयोग परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (तस्वीरहरू)

२ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग परिसरको सुरक्षा व्यवस्थामा कडा पारिएको छ । आसन्न निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोग परिसरमा चहलपहल बढिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस विभाजनपछि आधिकारिकताका लागि दुई पक्षीय नेता-कार्यकता आउजाउ बाक्लिएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो ।
अहिले निर्वाचन आयोगको मुख्यद्वारमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने बाहिर ‘वाटर क्यानन’ पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसका नेताहरू आजै निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकताको दाबी गरेका थिए ।
केहीबेरअघि थापा नेतृत्वको कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू निर्वाचन आयोगमा धर्ना बसेका थिए भने अहिले देउवा नेतृत्वको कांग्रेसका कार्यकर्ता,तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङसहितका नेता कार्यकर्ता आयोग परिसरमा धर्ना दिन पुगेका छन् ।
