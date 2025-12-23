रघुजी फिल्म्सले ‘कालकट्टी’ र ‘काकाको बिहे’ बनाउने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रघुजी फिल्म्सले दुई फरक कथामा फिल्म 'कालकट्टी' र 'काकाको बिहे' निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
- लेखक निर्देशक अमरदीप सापकोटा र सञ्चारकर्मी रघुनाथ सापकोटाले २०८३ सालमा फिल्म प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका छन्।
- 'कालकट्टी' को छायांकन माघ अन्त्यदेखि सुरु हुने र छायांकन सकिएपछि 'काकाको बिहे' को छायांकन हुने जनाइएको छ।
काठमाडौं । रघुजी फिल्म्सको ब्यानरमा दुई फरक स्वाद र दुई फरक कथामा फिल्म ‘कालकट्टी’ र ‘काकाको बिहे’ निर्माण हुने भएका छन् ।
लेखक तथा निर्देशक अमरदीप सापकोटा र सञ्चारकर्मी रघुनाथ सापकोटाले फिल्म बनाउन लागेका हुन् । २०८३ सालमा फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउने घोषणा उनीहरूको छ ।
यसबारे जानकारी दिन उनीहरूले थिम पोस्टर ल्याएका छन् । घोषित दुईमध्ये ‘कालकट्टी’ छायांकनतर्फ अघि बढ्ने तयारीमा छ । यसको छायांकन माघ अन्त्यदेखि सुरु हुनेछ ।
निसाल पौडेलको छायांकन हुने फिल्ममा भीम विष्टको संगीतकार हुनेछ । चलचित्रलाई आरआर फिल्म्सले देशब्यापी वितरण गर्नेछ । डिजिटल अधिकार ओएसआर डिजिटलले लिएको छ ।
‘कालकट्टी’ को छायांकन सकिएपछि ‘काकाको बिहे’ को छायांकन हुने जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4