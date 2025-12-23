+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

122/10 (20)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

125/2(16.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Thailand Women won by 8 wickets

Nepal Women

122/10(20)
vs

Thailand Women

125/2(16.5)
WC Series
Nepal Women
122/10 (20)
VS
Thailand Women won by 8 wickets
Won Thailand Women
125/2 (16.5)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

कांग्रेस विवाद : शेखर समूह गएन सर्वोच्च, १ बजे छुट्टै भेला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १२:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ र शेरबहादुर देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको आधिकारिकता खारेज गर्न माग गरेका छन्।
  • निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको छ र थापा समूहले विशेष महाधिवेशनबाट कार्यसमिति बनाएको छ।
  • शेखर कोइराला समूहका नेताहरू अदालतमा सहभागी नभई छुट्टै भेला बोलाएका छन् र नेता सञ्जय गौतमले अदालत जान समर्थन नदिएको बताएका छन्।

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरेपछि शेरबहादुर देउवा समूह आज अदालत पुगेको छ । नेता पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीसहित देउवा समूह सर्वोच्च पुगेको हो ।

सर्वोच्चमा विशेष महाधिवशेनको पक्षमा नखुलेको नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरू भने गएका छैनन् ।

कोइरालाले आफू पक्षीय नेताहरूको छुट्टै भेला बोलाएका छन् । भेला दिउँसो १ बजे बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा हुँदैछ । ‘हामी गएका छैनौँ । अदालत जाने विषयमा मेरो व्यक्तिगत रुपमा पनि समर्थन थिएन,’ नेता सञ्जय गौतमले भने, ‘शेखर कोइरालाले १ बजेका लागि पछिल्लो समयको राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बोलाउनु भएको छ ।’

उता सर्वोच्च अदालतमा भने नेताहरू खड्का, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, एनपी साउदलगायत पुगेका छन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

शेखर कोइराला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको कुरा चल्दैन, संस्थाले जे भन्यो त्यही आधिकारिक हुन्छ : शेखर कोइराला

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको कुरा चल्दैन, संस्थाले जे भन्यो त्यही आधिकारिक हुन्छ : शेखर कोइराला
देउवासँग छलफल गर्न महाराजगञ्ज पुगे शेखरसहित नेता

देउवासँग छलफल गर्न महाराजगञ्ज पुगे शेखरसहित नेता
ढुक्क रहनुस्, पार्टी फुट्दैन : शेखर कोइराला

ढुक्क रहनुस्, पार्टी फुट्दैन : शेखर कोइराला
गगन-विश्वलाई शेखरले भने : केके कुरा हो लिखित आओस्, अनि मात्रै आउँछु

गगन-विश्वलाई शेखरले भने : केके कुरा हो लिखित आओस्, अनि मात्रै आउँछु
आफू निकट नेताहरूसँगको छलफलमा शेखर कोइराला

आफू निकट नेताहरूसँगको छलफलमा शेखर कोइराला
निर्णायक घडीमा चुके शेखर

निर्णायक घडीमा चुके शेखर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित