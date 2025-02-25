राष्ट्रिय लिग फुटबल : मनाङमाथि आर्मीको फराकिलो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- त्रिभुवन आर्मी क्लबले राष्ट्रिय लिग फुटबल अन्तर्गत शनिबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई ५–० को फराकिलो अन्तरले हराएको छ।
- निराजन धामीले २ गोल गर्दा नवयुग श्रेष्ठ, नवीन लामा र जिलेस्पीजंग कार्कीले १–१ गोल थपे।
- चित्लाङ एफसीले नवजनजागृति युथ क्लबलाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ।
३ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी राष्ट्रिय लिग फुटबल अन्तर्गत शनिबार भएको दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई ५–० को फराकिलो अन्तरले हराएको छ।
आर्मीको जितमा निराजन धामीले २ गोल गरे भने नवयुग श्रेष्ठ, नवीन लामा र जिलेस्पीजंग कार्कीले १–१ गोल थपे। पहिलो हाफमा २ गोल गरेको आर्मीले दोस्रो हाफमा ३ गोल थप्यो ।
खेलको १५औं मिनेटमा नवीन लामाले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए । ३४औं मिनेटमा निराजनले दोस्रो गोल गरे।
दोस्रो हाफमा नवयुगले ६७औं मिनेटमा गोल गरे भने निराजनले ७७औं मिनेटमा आफ्नो दोस्रो गोल पूरा गरे। इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा जिलेस्पीजंग कार्कीले गोल गर्दै ५-० को जित पक्का गरे ।
यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा चित्लाङ एफसीले नवजनजागृति युथ क्लबलाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो ।
चित्लाङका म्याथ्यु बाबतुन्डे र सोलोमन इलेसान्मीले गोल गरेका थिए । नवजनजागृतिका लागि उदित नारायणले एक गोल गरे ।
लिगअन्तर्गत आजै साँझ साढे ६ बजे प्लानिङ ब्वाइज युनाइटेड र नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4