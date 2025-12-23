+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

122/10 (20)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal Women

122/10(20)
vs

Thailand Women

0/0
WC Series
Nepal Women
122/10 (20)
VS
Thailand Women
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

एक महिनामा ७ दिन बैठक बस्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर तयार

एक महिनामा ७ दिन बैठक बस्ने गरी राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डर तयार भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १०:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डर अनुसार माघ महिनामा सात दिन बैठक बस्ने गरी तयारी भएको छ।
  • पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र सदस्य बलदेव बोहराको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
  • माघ महिनाका बैठकहरूमा अध्यादेश पेश, विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस र विभिन्न आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

४ माघ, काठमाडौं । एक महिनामा ७ दिन बैठक बस्ने गरी राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डर तयार भएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तयार पारेको क्यालेन्डर अनुसार आज पहिलो बैठक बस्नेछ । पहिलो बैठकका अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने र राष्ट्रिय सभा सदस्य बलदेव बोहराको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसुची छ ।

दोस्रो बैठक आगामी ९ गते बस्नेछ । जहाँ राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची छ ।

त्यसदिन अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ । यसबीचमा सरकारले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्याधेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ ल्याएको छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको राष्ट्रिय सदाचार नीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ सभामा पेस गर्ने र पर्यटन विधेयक २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

तेस्रो बैठक माघ १३ गते बस्नेछ । जहाँ चलचित्र विधेयक २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस हुनेछ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची सोही दिनका लागि तय भएको छ ।

चौथो बैठक माघ १४ बस्नेछ । त्यसदिन अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथि दफाबार छलफलको लागि निर्णय पेस गर्ने, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

पाचौं बैठक माघ १९ गते बस्नेछ । त्यसदिन सभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चौविसौं वार्षिक प्रतिवेदन हुनेछ । त्यसदिन विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको राष्ट्रिय सदाचार नीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

छैठौं बैठक माघ २३ गते बस्नेछ । त्यसदिन मुस्लिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य पनि सोही दिन हुनेछ ।

सातौं बैठक माघ २८ गते बस्ने गरी क्यालेन्डर तयार भएको छ । त्यसदिन दुई वटा कार्यसूची सभामा पेस गर्ने तय भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तय भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ राष्ट्रिय सभा बैठकको कार्यसूची

यस्तो छ राष्ट्रिय सभा बैठकको कार्यसूची
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
राष्ट्रिय सभामा एमालेसँग गरेको सहमति कांग्रेसले कायमै राख्ने

राष्ट्रिय सभामा एमालेसँग गरेको सहमति कांग्रेसले कायमै राख्ने
राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिँदै बामदेव, बर्दिया १ बाट चुनाव लड्ने तयारी

राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिँदै बामदेव, बर्दिया १ बाट चुनाव लड्ने तयारी
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस-एमाले चुनावी तालमेल के हुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस-एमाले चुनावी तालमेल के हुन्छ ?
राष्ट्रिय सभा सदस्य बलदेव बोहराको निधन

राष्ट्रिय सभा सदस्य बलदेव बोहराको निधन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित