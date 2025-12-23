+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

122/10 (20)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

26/0(3.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

९६ बलमा ९७ रन आवश्यक

Nepal Women

122/10(20)
vs

Thailand Women

26/0(3.6)
WC Series
Nepal Women
122/10 (20)
VS
९६ बलमा ९७ रन आवश्यक
Thailand Women
26/0 (3.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

दाङ-१ मा टिकट नपाए स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने नेकपाका केसीको चेतावनी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १०:५५

४ माघ, बुटवल । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भएका कुलप्रसाद केसीले दाङ १ मा बागी उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले  दाङ १ मा मेटमणि चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएपछि केसी असन्तुष्ट हुँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिए ।

‘आज १ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लाग्ने भनिएको छ, त्यो बेलासम्म मैले टिकट पाइन भने स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्छु,’ केसीले भने ।

बुटवलबाट हतार हतारमा राजधानी भालुबाङ सार्न केसीले अग्रणी भूमिका खेलेका थिए ।

२०७४ मा उनी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र मुख्यमन्त्री भएका थिए । केसीले २०७९ मा भने पनि टिकट पाएका थिएनन् ।

दाङ १
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

माग सुनुवाइ नभएपछि पाँच स्वास्थ्य संगठनको आमरण अनसन

माग सुनुवाइ नभएपछि पाँच स्वास्थ्य संगठनको आमरण अनसन
गोरखाको चुनावी प्रतिवद्धता पूरा नगरी रुकुमपूर्व लागे प्रचण्ड

गोरखाको चुनावी प्रतिवद्धता पूरा नगरी रुकुमपूर्व लागे प्रचण्ड
मेयर पदबाट राजीनामा दिँदै बालेन, आजै रास्वपा बैठकमा सहभागी हुने

मेयर पदबाट राजीनामा दिँदै बालेन, आजै रास्वपा बैठकमा सहभागी हुने
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा धनुषा-३ बाट उठ्ने

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा धनुषा-३ बाट उठ्ने
नेपालले थाइल्यान्डलाई दियो १२३ रनको लक्ष्य

नेपालले थाइल्यान्डलाई दियो १२३ रनको लक्ष्य
एक महिनामा ७ दिन बैठक बस्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर तयार

एक महिनामा ७ दिन बैठक बस्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर तयार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित