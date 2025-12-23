दाङ-१ मा टिकट नपाए स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने नेकपाका केसीको चेतावनी

४ माघ, बुटवल । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भएका कुलप्रसाद केसीले दाङ १ मा बागी उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दाङ १ मा मेटमणि चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएपछि केसी असन्तुष्ट हुँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिए ।
‘आज १ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लाग्ने भनिएको छ, त्यो बेलासम्म मैले टिकट पाइन भने स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्छु,’ केसीले भने ।
बुटवलबाट हतार हतारमा राजधानी भालुबाङ सार्न केसीले अग्रणी भूमिका खेलेका थिए ।
२०७४ मा उनी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र मुख्यमन्त्री भएका थिए । केसीले २०७९ मा भने पनि टिकट पाएका थिएनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4