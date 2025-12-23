रास्वपाका सुदूरपश्चिम सभापतिले भनेः कैलाली–१ उम्मेदवारको आकांक्षी कायमै छु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुदूरपश्चिम सभापति प्रकाश विष्टले कैलाली–१ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्न आकांक्षी रहेको बताएका छन्।
- रास्वपाले उम्मेदवार चयनमा पदाधिकारी, पूर्वसांसद र प्रदेश सभापतिलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड बनाएको छ।
- सुदूरपश्चिमका सभापति विष्टले आफू उम्मेदवार बन्न इच्छुक रहेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सुदूरपश्चिम सभापति प्रकाश विष्टले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि कैलाली–१ मा आकांक्षी रहेको बताएका छन् ।
रास्वपाले उम्मेदवार बनाउँदा पदाधिकारी, पूर्वसांसद र प्रदेश सभापतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने मापदण्ड बनाएको थियो । रास्वपाका शीर्ष तहका एक नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी गराउँदै सुदूरपश्चिमका सभापति विष्ट उम्मेदवारका लागि अनिच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए ।
उक्त समाचारपछि सुदूरपश्चिमका सभापति विष्टले आफू उम्मेदवारको आकांक्षीमा कायमै रहेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
