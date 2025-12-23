गोरखाको चुनावी प्रतिवद्धता पूरा नगरी रुकुमपूर्व लागे प्रचण्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रुकुमपूर्व क्षेत्र रोजेका छन्।
- प्रचण्डले २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा गोरखा २ बाट चुनाव जितेका थिए तर चुनावअघि गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न असफल देखिएका छन्।
- उनले बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग, पालुङ्टार एयरपोर्ट र बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना संचालन गर्ने प्रतिवद्धता चुनाव जितेपछि पूरा नगरेको आलोचना भइरहेको छ।
४ माघ, गोरखा । हरेक निर्वाचनमा क्षेत्र फेरिरहने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसपटक रुकुमपूर्व पुगेका छन् । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रचण्डले यसपटक रुकुमपूर्व रोजेका हुन् ।
यसअघि २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी गोरखा २ बाट उठेका थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा उनले चुनाव जिते । तर चुनाव अघि उनले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न उनी असफल देखिए ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग र पालुङ्टार एयरपोर्ट संचालनमा ल्याउने उनको चुनावी एजेण्डा थियो । प्रत्येक भाषणमा उनले प्रतिवद्धता जनाउँथे । तर चुनाव जितेर गएसँगै ती एजेण्डाहरू सेलाए । उनका भाषणहरूमा समेत प्राथमिकतामा परेनन् । आफैँ प्रधानमन्त्री हुदाँ समेत रबर उद्योग र पालुङटार एयरपोर्ट संचालनका लागि उनले चासो दिएनन् ।
‘रबर उद्योगलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने छ, पालुङटार एयरपोर्टलाई पुनः संचालन गर्दै व्यवस्थित गरिनेछ,’ चुनाव लक्षित उनको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख थियो । तर चुनाव जितेसँगै यी प्रतिवद्धतालाई प्रचण्डले भुले ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि उनको चुनावी एजेण्डामध्येको एक हो । निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने उनको त्यो प्रतिवद्धता बोलीमा मात्र सिमित बन्न पुग्यो । आयोजनाको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।
उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकालाई स्वायत्त क्षेत्र घोषण गर्न पहल गर्ने समेत उनले भन्न भ्याएका थिए । तर चुनाव जिते पश्चात ती एजेण्डामा उनी प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । गाइखुर-च्याङली क्षेत्रमा राज्यले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यअगाडि बढाउने उनको चुनावी एजेण्डा पनि भाषणमा मात्र सिमित बन्यो ।
चुनाव अघिका प्रतिवद्धताहरू चुनाव जितेसँगै ओझेलमा परेपछि आलोचना समेत हुन थालेको छ । त्यही क्षेत्रमा अहिले नेकपाबाट लेखनाथ न्यौपाने उठ्ने भएका छन् । प्रचण्डले न्यौपानेलाई टिकट हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4