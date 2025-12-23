+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

122/10 (20)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

14/0(2.1)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१०७ बलमा १०९ रन आवश्यक

Nepal Women

122/10(20)
vs

Thailand Women

14/0(2.1)
WC Series
Nepal Women
122/10 (20)
VS
१०७ बलमा १०९ रन आवश्यक
Thailand Women
14/0 (2.1)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

गोरखाको चुनावी प्रतिवद्धता पूरा नगरी रुकुमपूर्व लागे प्रचण्ड

यसअघि २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी गोरखा २ बाट उठेका थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा उनले चुनाव जिते । तर चुनाव अघि उनले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न उनी असफल देखिए ।

0Comments
Shares
विकास मरहट्टा विकास मरहट्टा
२०८२ माघ ४ गते १०:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रुकुमपूर्व क्षेत्र रोजेका छन्।
  • प्रचण्डले २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा गोरखा २ बाट चुनाव जितेका थिए तर चुनावअघि गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न असफल देखिएका छन्।
  • उनले बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग, पालुङ्टार एयरपोर्ट र बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना संचालन गर्ने प्रतिवद्धता चुनाव जितेपछि पूरा नगरेको आलोचना भइरहेको छ।

४ माघ, गोरखा । हरेक निर्वाचनमा क्षेत्र फेरिरहने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसपटक रुकुमपूर्व पुगेका छन् । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रचण्डले यसपटक रुकुमपूर्व रोजेका हुन् ।

यसअघि २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी गोरखा २ बाट उठेका थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा उनले चुनाव जिते । तर चुनाव अघि उनले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न उनी असफल देखिए ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग र पालुङ्टार एयरपोर्ट संचालनमा ल्याउने उनको चुनावी एजेण्डा थियो । प्रत्येक भाषणमा उनले प्रतिवद्धता जनाउँथे । तर चुनाव जितेर गएसँगै ती एजेण्डाहरू सेलाए । उनका भाषणहरूमा समेत प्राथमिकतामा परेनन् । आफैँ प्रधानमन्त्री हुदाँ समेत रबर उद्योग र पालुङटार एयरपोर्ट संचालनका लागि उनले चासो दिएनन् ।

‘रबर उद्योगलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने छ, पालुङटार एयरपोर्टलाई पुनः संचालन गर्दै व्यवस्थित गरिनेछ,’ चुनाव लक्षित उनको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख थियो । तर चुनाव जितेसँगै यी प्रतिवद्धतालाई प्रचण्डले भुले ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि उनको चुनावी एजेण्डामध्येको एक हो । निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने उनको त्यो प्रतिवद्धता बोलीमा मात्र सिमित बन्न पुग्यो । आयोजनाको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।

उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री  र धार्चे गाउँपालिकालाई स्वायत्त क्षेत्र घोषण गर्न पहल गर्ने समेत उनले भन्न भ्याएका थिए । तर चुनाव जिते पश्चात ती एजेण्डामा उनी प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । गाइखुर-च्याङली क्षेत्रमा राज्यले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यअगाडि बढाउने उनको चुनावी एजेण्डा पनि भाषणमा मात्र सिमित बन्यो ।

चुनाव अघिका प्रतिवद्धताहरू चुनाव जितेसँगै ओझेलमा परेपछि आलोचना समेत हुन थालेको छ । त्यही क्षेत्रमा अहिले नेकपाबाट लेखनाथ न्यौपाने उठ्ने भएका छन् । प्रचण्डले न्यौपानेलाई टिकट हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।

प्रचण्ड
लेखक
विकास मरहट्टा

मरहट्टा अनलाइनखबरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रचण्ड : नेकपामा १८ वटा दल-समूह जोडे, चुनाव लड्न माओवादी आधार इलाका रोजे

प्रचण्ड : नेकपामा १८ वटा दल-समूह जोडे, चुनाव लड्न माओवादी आधार इलाका रोजे
निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल

निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल
२१ फागुनमै चुनाव हुन्छ, मैले टिकट बाँड्न सुरु गरिसकें : प्रचण्ड

२१ फागुनमै चुनाव हुन्छ, मैले टिकट बाँड्न सुरु गरिसकें : प्रचण्ड
रेणुलाई विकासप्रेमीको रूपमा हामीले होइन, जनताले स्थापित गरेका हुन् : प्रचण्ड

रेणुलाई विकासप्रेमीको रूपमा हामीले होइन, जनताले स्थापित गरेका हुन् : प्रचण्ड
प्रचण्डले उदघाटन गरे भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन

प्रचण्डले उदघाटन गरे भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन
ठूला ठूला सभा गरेर भोट पाउने जमाना पुरानो भइसक्यो : प्रचण्ड

ठूला ठूला सभा गरेर भोट पाउने जमाना पुरानो भइसक्यो : प्रचण्ड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित