+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

122/10 (20)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

125/2(16.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Thailand Women won by 8 wickets

Nepal Women

122/10(20)
vs

Thailand Women

125/2(16.5)
WC Series
Nepal Women
122/10 (20)
VS
Thailand Women won by 8 wickets
Won Thailand Women
125/2 (16.5)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

दुईपटक पालिका अध्यक्ष जितेका खिमबहादुरलाई एमालेले बनायो स्याङ्जा–२ को उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते ११:३३

४ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्याङ्जा–२ मा दुईपटक पालिका जितेका खिमबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

२०७४ र २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित थापालाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीले निर्णय गरेको छ ।

थापा दुग्धविकास संस्थानको पूर्व प्रमुख समेत हुन् । पालिका अध्यक्ष हुनुअघि उनी एमालेको गण्डकी–काठमाडौं सम्पर्क कमिटीमा रहेर काम गरेका थिए ।

थापाले गत निर्वाचनमा स्थानीय तहको अध्यक्ष पदमा ६७ सय मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उनले कांग्रेस उम्मेदवार माया रानालाई पराजित गरेका थिए । पालिका अध्यक्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर थापा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुने भएका हुन् ।

यस निर्वाचन क्षेत्रमा गत निर्वाचनमा कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका थिए । उनले एमाले सचिव पद्मा अर्याललाई हराएका थिए । अर्याल यसपटक समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनेकी छन् । कांग्रेस उपसभापति गुरुङको स्याङ्जाको दुबै क्षेत्रबाट नाम सिफारिस भएको छ । कांग्रेसले हालसम्म उम्मेदवार तय गरेको छैन ।

स्याङ्जा-२
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विवाद : शेखर समूह गएन सर्वोच्च, १ बजे छुट्टै भेला

कांग्रेस विवाद : शेखर समूह गएन सर्वोच्च, १ बजे छुट्टै भेला
नेकपाबाट बर्दिया-२ मा लालवीरलाई उम्मेदवार बनाउन रञ्जिताको प्रस्ताव

नेकपाबाट बर्दिया-२ मा लालवीरलाई उम्मेदवार बनाउन रञ्जिताको प्रस्ताव
‘भ्वाइस’ मा लाइभ शोको समीकरण पूरा : कुन कोचको समूहबाट को ?

‘भ्वाइस’ मा लाइभ शोको समीकरण पूरा : कुन कोचको समूहबाट को ?
‘देउवा समूहको कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप देखिएन’

‘देउवा समूहको कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप देखिएन’
महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट : थाइल्यान्डसँग नेपालको हार

महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट : थाइल्यान्डसँग नेपालको हार
लागुऔषध कारोबारीसँग २ लाख असुलेको आरोपमा २ प्रहरी पक्राउ

लागुऔषध कारोबारीसँग २ लाख असुलेको आरोपमा २ प्रहरी पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित