प्रशान्त तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उर्लाबारीमा दिवंगत गायक प्रशान्त तामाङको असामयिक निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
४ माघ, काठमाडौं । दिवंगत गायक प्रशान्त तामाङको असामयिक निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उर्लाबारीमा श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
उर्लाबारी र आसपास क्षेत्रका संगीतप्रेमी, शुभचिन्तक तथा कलाप्रेमीहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा गायक डम्बर नेपाली, सृष्टि हिङमाङ सहित बिहानी कला केन्द्रका कलाकारहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागी कलाकार तथा उपस्थित व्यक्तिहरूले प्रशान्त तामाङले नेपाली संगीत क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै उनको निधनले अपूरणीय क्षति पुगेको बताए ।
कार्यक्रमका क्रममा दिवंगत गायक प्रशान्त तामाङका चर्चित गीतहरू ‘असारे महिनामा’ र ‘बिछोडको करौतीले’ गाइएको थियो ।
दिवंगत प्रशान्त तामाङको स्वर र संगीत नेपाली संगीतप्रेमीहरूको मनमा अमर रहने कार्यक्रममा उपस्थित संगीतप्रेमीहरूले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4