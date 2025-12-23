+
प्रशान्त तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १५:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उर्लाबारीमा दिवंगत गायक प्रशान्त तामाङको असामयिक निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

४ माघ, काठमाडौं । दिवंगत गायक प्रशान्त तामाङको असामयिक निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उर्लाबारीमा श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

उर्लाबारी र आसपास क्षेत्रका संगीतप्रेमी, शुभचिन्तक तथा कलाप्रेमीहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा गायक डम्बर नेपाली, सृष्टि हिङमाङ सहित बिहानी कला केन्द्रका कलाकारहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागी कलाकार तथा उपस्थित व्यक्तिहरूले प्रशान्त तामाङले नेपाली संगीत क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गर्दै उनको निधनले अपूरणीय क्षति पुगेको बताए ।

कार्यक्रमका क्रममा दिवंगत गायक प्रशान्त तामाङका चर्चित गीतहरू ‘असारे महिनामा’ र ‘बिछोडको करौतीले’ गाइएको थियो ।

दिवंगत प्रशान्त तामाङको स्वर र संगीत नेपाली संगीतप्रेमीहरूको मनमा अमर रहने कार्यक्रममा उपस्थित संगीतप्रेमीहरूले बताए ।

प्रशान्त तामाङ
