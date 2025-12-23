News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले सिन्धुपाल्चोक १ मा पार्टी जिल्ला अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
- शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आङदोर्जे शेर्पालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो, तर २४ घण्टा नबित्दै निर्णय फेरिएको हो।
- एमालेले सिन्धुपाल्चोक २ मा शेरबहादुर तामाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय यथावत राखेको छ।
४ माघ, काभ्रेपलाञ्चोक । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिन्धुपाल्चोक १ मा नेकपा एमालेले उम्मेदवार परिवर्तन गरेको छ ।
एमालेले पार्टी जिल्ला अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आङदोर्जे शेर्पालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । २४ घण्टा नबित्दै सो निर्णय फेरिएको हो ।
एमालेले सिन्धुपाल्चोक २ मा शेरबहादुर तामाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय यथावत छ ।
