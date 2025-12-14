+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखामा आफ्नै बिरासत जोगाउने चुनौतीमा बाबुराम

यसपटकको चुनाव जित्न उनलाई त्यही सहज भने देखिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालका सहकर्मी लेखनाथ न्यौपानेदेखि गुण्डा नाइके मिलन चक्रेसम्म उनका प्रतिस्पर्धी छन् ।

0Comments
Shares
विकास मरहट्टा विकास मरहट्टा
२०८२ माघ ५ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डा. बाबुराम भट्टराईले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा २ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् ।
  • उनले देशको जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितिका कारण आफूलाई चुनावी भूमिकामा आवश्यक ठानेको बताए।
  • गोरखा २ मा कुल मतदाता १ लाख ८ हजार ५३३ रहेका छन् र यसपटक चुनाव जित्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

५ माघ, गोरखा । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नलड्ने बताउँदै आएका डा. बाबुराम भट्टराईले अन्ततः गोरखा २ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरे । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको आइतबार गोरखामा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटमा उनले प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो उम्मेदवारी रहने घोषणा गरेका हुन् ।

मतदाताको चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै चुनाव लड्न लागेको उनले जानकारी गराए । सोमबार जिल्लाका पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘नयाँ पुस्तालाई अघि सार्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न गरेर पार्टीमा म संरक्षकको भूमिकामा मात्र छु, निर्वाचनको हकमा पनि सकभर नयाँलाई अघि सारेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर देशको राजनीति अझै तरल अवस्थामा रहेको र जटिल भू राजनीतिक परिस्थितीले मेरो आवश्यकता छ भन्ने महशुस गरायो ।’

नयाँ शक्तिहरू उदयले प्रष्ट राजनीतिक दिशा लिनुको सट्टा पुरानो र नयाँ बीचको द्वन्द्वमा सिर्जना भएको उनले बताए । एजेण्डासहितको नयाँ हुन नसक्दा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतालाई सुल्झाउनका निम्ति अभिभावकीय भूमिका बहन गर्न पनि चुनाव लड्नु आवश्यक भएको उनले जिकिर गरे ।

विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थका कारण देशको स्वाधीनता र सर्वभौमसत्तामै प्रतिकूल असर पर्ने संकेत देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘चीनजस्तो शक्ति, विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्न लागेको भारत शक्ति र अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिको स्वार्थ बाझिएको र यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा प्रतिकुल असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेकाले म जस्तो प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे यस्तो बेलामा संक्रिया खालको भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।’

त्यसका निम्ति प्रतिनिधिसभा उच्च थलो रहेको उनले जानकारी दिए । सत्तामुखी नभई सेवामुखी राजनीति गरेकाले गोरखाली जनताले फेरि एकपटक माया गर्ने उनको अपेक्षा छ ।

त्यसो त यसअघिका निर्वाचनमा गोरखाबाट बाबुरामले कहिल्यै हार व्यहोर्नुपरेको छैन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गोरखा २ बाट उनी सर्वाधिक मतसहित विजयी भए । २०७० मा गोरखा १ बाट उनी निर्वाचित बने । २०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखा २ बाट निर्वाचित उनले २०७९ सालको निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई छाडे । यसपटक उनी पुनः चुनावी मैदानमा उत्रिँदै छन् ।

यसपटकको चुनाव जित्न उनलाई त्यही सहज भने देखिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालका सहकर्मी लेखनाथ न्यौपानेदेखि गुण्डा नाइके मिलन चक्रेसम्म उनका प्रतिस्पर्धी छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट न्यौपाने र नेकपा एमालेबाट चक्रे उम्मेदवार पक्का भइसकेका छन् । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कविन्द्र बुर्लाकोटी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ । यसअघि डा. भट्टराईलाई सहयोग गर्दै आएका पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताहरु रास्वपा प्रवेश गरिसकेका छन् । यो कुराबारे भट्टराई आफै जानकार छन् । तर उनीहरुको सदभाव अझै रहने उनको विश्वास छ ।

हाल गोरखा २ को कुल मतदाता १ लाख ८ हजार ५३३ छन् । गोरखा २ बाट करिब ४६ हजार मत ल्याएर जित हासिल गरेका भट्टराइलाई अहिलेको परिस्थितीमा त्यो बिरासत कायम गर्न मुस्किल देखिन्छ ।

युवापुस्ताको रोजाइमा नयाँ अनुहार देखिन्छ । पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँको खोजीका कारण पनि मत बाझिने सम्भावना बढी छ । तर गोरखाको विकासमा आफ्नो योगदानलाई सम्झेर गोरखाली जनताले एक पटक पुनः माया गर्नेछन् भन्ने आशमा डा. भट्टराई छन् ।

बाबुराम भट्टराई
लेखक
विकास मरहट्टा

मरहट्टा अनलाइनखबरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाबुराम भट्टराईले गोरखा–२ बाट उम्मेदवारी दिने

बाबुराम भट्टराईले गोरखा–२ बाट उम्मेदवारी दिने
न्युयोर्क मेयर चुनावबाट नेपालका जेनजी र नयाँ भन्नेले सिक्नुपर्छ : बाबुराम

न्युयोर्क मेयर चुनावबाट नेपालका जेनजी र नयाँ भन्नेले सिक्नुपर्छ : बाबुराम
थोत्रा र पुराना दलहरुलाई टाउको उठाउन दिनु हुन्नः बाबुराम भट्टराई

थोत्रा र पुराना दलहरुलाई टाउको उठाउन दिनु हुन्नः बाबुराम भट्टराई
बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष पद त्यागे

बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष पद त्यागे
पुराना दलहरू पुनर्संरचना हुन्छ जस्तो लाग्दैन : बाबुराम भट्टराई

पुराना दलहरू पुनर्संरचना हुन्छ जस्तो लाग्दैन : बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये बाबुराम भट्टराई मात्र उपस्थित

प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये बाबुराम भट्टराई मात्र उपस्थित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित