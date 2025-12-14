काठमाडौं-१ मा तेस्रोपटक उठ्दै मिश्र, २ मा पोखरेल

५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ नेता रवीन्द्र मिश्र काठमाडौं–१ मा तेस्रोपटक उठ्न निश्चित भएको छ ।
राप्रपाले मिश्रलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं–२ कुन्ति पोखरेल, ७ मा लालकुमार लामालाई उम्मेदवार बनाउने राप्रपाले निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौंका अन्य क्षेत्रको उम्मेदवार तय हिजो गरिएको थियो ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बरमा ३ डा. सुन्दरसिंह बोहरा, क्षेत्र नम्बर ४ मा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, क्षेत्र नम्बर ५ मा कमल थापा, ६ मा पूर्वपत्रकार उद्धवराज भेटवाल, ८ नविन शाही र १० मा बलराम थापा उम्मेदवार बनेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4