रविको दाबी- सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पार्टी बनेर संसद्‌मा जान्छु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १६:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफू सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पार्टी बनेर संसद्मा जाने दाबी गर्नुभयो।
  • उहाँले हिजो सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउने सांसद भएको र अब पार्टीको रूपमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने बताउनुभयो।
  • लामिछानेले आफूलाई लागेको मुद्दाका कारण दैनिक अदालत जानुपरेको गुनासो गर्नुभयो र जनताको मुद्दा बोकेर लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

५ माघ, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफू सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पार्टी बनेर संसद्मा जाने दाबी गरेका छन् ।

सोमबार जनकपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यसअघि आफू सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउने सांसद बनेको र अब सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पार्टी बनेर संसद्मा जाने जिकिर गरे ।

‘हिजो सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउने सांसद भएको थिएँ । अब सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पार्टी बनेर संसद्मा जानेछु,’ उनले भने ।

आफू प्रत्येक दिन मेरो टाउकोमा लागेको मुद्दाका कारण कुनै न कुनै अदालतमा जानपरेको भन्दै गुनासो गरे ।

‘प्रत्येक दिन मेरो टाउकोमा लागेका मुद्दाका कारण कुनै न कुनै अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ । मलाई प्रवाह छैन, जनताको मुद्दा बोकेर हिँडेको मान्छे त्यस्ता मुद्दा लड्दै गरौंला । जित्दै गरौंला । हारे हारिन्छ जिते जितिन्छ,’ लामिछानेले भने ।

रवि लामिछाने
