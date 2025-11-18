रवि जोडिएका मुद्दाका सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपबाट छुटकारा

२ माघ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रालि जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा सबै आरोपित विरुद्ध दुई अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी छन् ।
गत बुधबार रवि लामिछानेको हकमा मात्रै निर्णय भएकोमा त्यसको दायरा बढाएर जीबी राई, छविराज जोशी लगायत विरुद्धका दुई अभियोग समेत फिर्ता हुने भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
रवि बाहेकका व्यक्तिहरूको हकमा भने शुक्रबार निर्णय भएको हो ।
अब उनीहरूले सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै सामना गरे पुग्छ भने पीडितहरूको रकम फिर्ता गरेमा मिलापत्र गर्ने बाटो समेत खुला भएको हो ।
