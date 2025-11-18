+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि जोडिएका मुद्दाका सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपबाट छुटकारा

जीबी राईदेखि छविराज जोशीसम्मले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित आरोपबाट छुटकारा पाउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १८:१०
फाइल तस्वीर

२ माघ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रालि जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा सबै आरोपित विरुद्ध दुई अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी छन् ।

गत बुधबार रवि लामिछानेको हकमा मात्रै निर्णय भएकोमा त्यसको दायरा बढाएर जीबी राई, छविराज जोशी लगायत विरुद्धका दुई अभियोग समेत फिर्ता हुने भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

रवि बाहेकका व्यक्तिहरूको हकमा भने शुक्रबार निर्णय भएको हो ।

अब उनीहरूले सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै सामना गरे पुग्छ भने पीडितहरूको रकम फिर्ता गरेमा मिलापत्र गर्ने बाटो समेत खुला भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविबारे महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : मुद्दा फिर्ता कि आरोपपत्र संशोधन ?
यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी ठगी अभियोगमा थुनामा रहेका ढोरपाटनका मेयरमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा
महान्यायाधिवक्ता रवि लामिछाने सविता भण्डारी बराल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजीनामा दिन नमानेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित

राजीनामा दिन नमानेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमाथि प्रश्न उठाउने जेनजी महान्यायाधिवक्ताबारे मौन

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमाथि प्रश्न उठाउने जेनजी महान्यायाधिवक्ताबारे मौन
तीनवटै सरकारका महान्यायाधिवक्ता मौन बस्दा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ‘हाइसञ्चो’

तीनवटै सरकारका महान्यायाधिवक्ता मौन बस्दा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ‘हाइसञ्चो’
प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी राख्ने कि हटाउने ?

प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी राख्ने कि हटाउने ?
डिम्ब प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भन्यो- प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गरियो

डिम्ब प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भन्यो- प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गरियो
डा. स्वस्ति शर्मालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति

डा. स्वस्ति शर्मालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित