ओखलढुंगा : विश्वराज पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता

- नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
- उनले ओखलढुंगा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।
- पोखरेल नेपाल प्रहरीबाट अवकाश भएर राजनीतिमा होमिएका हुन्।
६ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनले ओखलढुंगा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । नेपाल प्रहरीबाट अवकाश भएका उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजनीतिमा होमिएका हुन् ।
