पूर्वमन्त्री किसान श्रेष्ठ उम्मेदवारी दर्ताका लागि समर्थकसहित आयोगको कार्यालयमा

६ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं पुर्व मन्त्री किसान श्रेष्ठ उम्मेदवारी दर्ताका लागि समर्थक सहित निर्वाचन कार्यालय पुगेका छन् ।
बारा क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार श्रेष्ठले जीतपुरस्थित उखुबाली अनुसन्धान केन्द्रमा रहेकोे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नेछन् ।
ठूलो संख्यामा उपस्थित समर्थकहरूले पार्टीको झन्डा र ब्यानरका साथ श्रेष्ठलाई अगाडि राखेर र्याली निकालेका छन् ।
