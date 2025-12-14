गोरखा-२ मा नेकपाका लेखनाथ न्यौपानेले गरे मनोनयन दर्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ माघ, गोरखा । आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गोरखा-२ बाट लेखनाथ न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट उम्मेदवार बनेका उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचन अधिकृत कार्यालय पुगेर मनोनयन दर्ता गरेका हुन् ।
उनको प्रस्तावकमा विशेश्वर कट्टेल र समर्थकमा भगवती तिवारी रहेका छन् । सरल नेता मानिने उनी पहिलो पटक चुनाव लड्दै छन् ।
