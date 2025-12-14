उम्मेदवारी दर्ताको समय सकियो, निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय प्रवेश गरेकालाई असर नपर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ताको निर्धारित समय सकिएको छ ।
तर, साँझ ५ गनेसम्म मुद्यय निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय प्रवेश गरेकालाई असर नपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुुसार कतिपय जिल्लामा रातिसम्म उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।
आगामी २१ फागुनको निर्वाचनका लागि आज देशभर मनोनयन भइराखेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिक तर्फबाट र १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
समानुपातिक तर्फको मनोनयन गत पुस १३ र १४ गते भइसकेको छ । प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन आज भइराखेको हो ।
