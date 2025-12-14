+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कास्की-३ मा एमालेका वैरागी बाहेक सबै नयाँ अनुहार

२०६४ सालमा माओवादी र त्यसपछिका निर्वाचनमा लगातार एमालेले जित हासिल गरेको कास्की-३ मा एकजना बाहेक सबै नयाँ अनुहार आएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते २०:००
बायाँबाट क्रमशः मनोज गुरुङ्, दामोदर वैरागी, गोपाल गिरी, बिना गुरुङ र अर्जुन खनाल ।

६ माघ, पोखरा । कास्की-३ मा १५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये नेकपा एमालेका उम्मेदवार दामोदर पौडेल (वैरागी)बाहेक सबै नयाँ अनुहार छन् ।

२०६४ सालमा माओवादी र त्यसपछिका निर्वाचनमा लगातार एमालेले जित हासिल गरेको कास्की-३ मा एकजना बाहेक सबै नयाँ अनुहार आएका हुन् ।

कास्कीका २ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ अनुहारलाई टिकट दिएको एमालेले निवर्तमान सांसद वैरागीलाई दोहोर्‍याएर चुनावी मैदानमा पठाएको छ । यसअघि निरन्तर संगठनमा लागेका तर कम अवसर पाएका भन्दै वैरागीलाई जिताएका मतदाताई फकाउन नयाँ अनुहारहरू दलबलसहित उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै चुनावमा होमिएका छन् ।

कास्कीमा एमाले सचिव खगराज अधिकारीनिकट मानिने वैरागीलाई निर्विवादित नेताका रूपमा अगाडि सार्दा नेपाली कांग्रेसले भने शेरबहादुर देउवा समूहका मनोज गुरुङलाई टिकट दिएर प्रतिस्पर्धामा पठाएको छ ।

नेपाल दरुण दलको कास्की अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले कास्की-३ को कांग्रेस सभपति रहेका मनोज यसअघि पनि टिकटका आकांक्षी थिए । तर ५ दलीय गठबन्धनबाट माओवादीको पोल्टामा टिकट पर्दा मनोज अवसरबाट वञ्चित भएका थिए ।

यसपटक विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएर काठमाडौंमा विरोधमा समेत उत्रिएका देउवा समूहका उनै मनोजलाई गगन थापा नेतृत्वले टिकट दिएर पठाएको हो । जनजातिको बाहुल्यता रहेको यो क्षेत्र र पार्टीमा पनि एकता हुँदा मनोजलाई जित्न सक्ने बलियो उम्मेदवारका रूपमा कांग्रेसले खडा गरेको छ ।

एक भई सदृढ भएर चुनावी मैदानमा होमिएकाले यसपटक कांग्रेसले जित निकाल्ने दाबी उनको छ । गुरुङले कांग्रेसका नयाँ पुराना नेताहरूलाई साथै लिएर मनोनयन दर्ता गराउन पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो क्षेत्रमा गुरुङ तथा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्की कोषाध्यक्ष बिना गुरुङलाई चुनावी मैदानमा पठाएर उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

पोखरामा महिला सशक्तीकरण, विभिन्न संघसंस्था र विषेशगरी व्यवसायमा सक्रिय छन् । यो क्षेत्रबाट रास्वपा कास्कीका सभापति यदु अधिकरी, रास्वपा गण्डकीका महामन्त्री नवीन त्रिपाठीलगायत आकांक्षी थिए ।

अघिल्लो चुनावमा पनि तेस्रो लोकप्रिय मत ल्याएको रास्वपा पछिल्लो परिस्थितिमा अझै सुदृढ भएर परिवर्तनको एजेन्डसहित आएकाले आफूले जित निकाल्ने उनको दाबी छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट गोपाल गिरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट नेकपामा आएका गिरीलाई अर्कैले पाएको टिकट हात परेको हो ।

नेकपाबाट प्रेम पौडेलले टिकट पाएको सार्वजनिक भएको थियो । तर उनले विषेश कारण देखाउँदै उम्मेदवार नबन्ने बताएपछि नेकपाले गिरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०६४ सालमा यो क्षेत्रमा माओवादीले जित हासिल गरेको थियो ।

कास्की-३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अर्जुन खनालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य खनाल कडा वाककलामा माहिर मानिन्छन् ।

जेनजी आन्दोलनले परिवर्तन र युवाहरूको खोजी गरिरहेको भन्दै खनालले मतदाता तान्न खोज्दैछन् । अनेरास्ववियुको विद्यार्थी राजनीति हुँदै साझा विवेकशीलबाट उनी रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन् ।

उज्यालो नेपाल पार्टीबाट तर्कबहादुर गुरुङ, नेकपा माओवादीका तर्फबाट कमल खड्का विश्वकर्मा उम्मेदवार छन् ।

कास्की ३ प्रतिनिधिसभा चुनाव मनोनयन दर्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित