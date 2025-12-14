+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हरिवंश आचार्य स्टारर ‘भूठान’ अमेजनमा रिलिज

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते ११:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हरिवंश आचार्यको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘भूठान’ अमेजन ओटीटीमा रिलिज भएको छ।
  • फिल्मले भुटानी शरणार्थीको पहिचान र संस्कृति संरक्षणको संघर्ष देखाउँछ।
  • विनोद पौडेल निर्देशित फिल्मलाई नेपाल र अमेरिकाका कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका छन्।

काठमाडौं । हरिवंश आचार्यको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘भूठान’ अमेजन ओटीटी प्लाटफर्ममा रिलिज भएको छ । अंग्रेजी नाम ‘द वल्र्ड्स ह्याप्पिएस्ट म्यान’ नाम राखिएको फिल्मलाई अमेजनका उत्तर अमेरिकी टेरिटोरीका दर्शकले हेर्न सक्छन् ।

त्यसपछि अमेजनले यसलाई संसारका अन्य टेरिटोरीका दर्शकले हेर्न पाउने गरि योजना बनाएको छ । बैशाखमा नेपालका थिएटरमा रिलिज भएको फिल्मले अमेरिका पुनर्वासमा पुगेका भुटानी शरणार्थीले पहिचान र संस्कृति संरक्षणको लागि गर्ने संघर्षको कथा पेश गर्छ ।

शीर्ष भूमिकामा आचार्यले अभिनय गरेका छन् । दयाहाङ राई, अनुराधा मजुमदार, पूजा चन्द, ऋचा घिमिरे, जोयश पाण्डे, अदिती प्याकुरेल, टम क्रेन, विमल सुवेदी लगायतको पनि अभिनय छ ।

हलिउड अभिनेता बु्रस डर्नले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विनोद पौडेल निर्देशित फिल्मलाई ठकुराठी ब्रोज, भ्याकेन्ट लाइट, एभरेस्ट इन्टरटेनमेन्ट अमेरिकाको सहकार्यमा नेपालको अवेकन प्रोडक्सन् र अमेरिकाको म्याड मंकी फिल्मसले निर्माण गरेका हुन् ।

भूठान हरिवंश आचार्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित