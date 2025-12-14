हरिवंश आचार्य स्टारर ‘भूठान’ अमेजनमा रिलिज

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । हरिवंश आचार्यको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘भूठान’ अमेजन ओटीटी प्लाटफर्ममा रिलिज भएको छ । अंग्रेजी नाम ‘द वल्र्ड्स ह्याप्पिएस्ट म्यान’ नाम राखिएको फिल्मलाई अमेजनका उत्तर अमेरिकी टेरिटोरीका दर्शकले हेर्न सक्छन् ।
त्यसपछि अमेजनले यसलाई संसारका अन्य टेरिटोरीका दर्शकले हेर्न पाउने गरि योजना बनाएको छ । बैशाखमा नेपालका थिएटरमा रिलिज भएको फिल्मले अमेरिका पुनर्वासमा पुगेका भुटानी शरणार्थीले पहिचान र संस्कृति संरक्षणको लागि गर्ने संघर्षको कथा पेश गर्छ ।
शीर्ष भूमिकामा आचार्यले अभिनय गरेका छन् । दयाहाङ राई, अनुराधा मजुमदार, पूजा चन्द, ऋचा घिमिरे, जोयश पाण्डे, अदिती प्याकुरेल, टम क्रेन, विमल सुवेदी लगायतको पनि अभिनय छ ।
हलिउड अभिनेता बु्रस डर्नले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विनोद पौडेल निर्देशित फिल्मलाई ठकुराठी ब्रोज, भ्याकेन्ट लाइट, एभरेस्ट इन्टरटेनमेन्ट अमेरिकाको सहकार्यमा नेपालको अवेकन प्रोडक्सन् र अमेरिकाको म्याड मंकी फिल्मसले निर्माण गरेका हुन् ।
