सुर्खेत-२ मा गलोपाबाट २७ वर्षीय पवन उम्मेदवार

७ माघ, काठमाडौं । सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ मा पवन थापा मगर गतिशिल लोकतान्त्रीक पार्टीबाट २७ वर्षीय थापा उम्मेदवार बनेका छन् ।
उनी ‘ब्याट्री’ चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।
कर्णालीमा सर्वसुलभ र सुरक्षित यातायात तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा आफू सडकबाटै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका उनको भनाइ छ ।
‘केही मुद्दामा सफलता हासिल भएको छ भने केहीमा अझै संघर्ष जारी नै छ । अब यही संघर्षलाई अझ सशक्त, संगठित र परिणाममुखी बनाउन सुर्खेत क्षेत्र न. २ बाट गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको छु,’ थापा मगरले भने ।
कर्णालीको सार्वजनिक यातायात सुधारमा योगदान दिएका उनले काठमाडौं माइतीघर मण्डला निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्ने भन्दै उनले पटकपटक आन्दोलन पनि गरेका छन् ।
थापा मगर लेखक, अनुवादक, फिल्म निर्माता र सामाजिक/राजनीतिक कार्यकर्ता समेत हुन् । थापा लामो समयदेखि सामाजिक न्यायको वकालत गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
उनी नेपालको नागरिक आन्दोलन समूहहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छन् । माइतीघरदेखि कर्णालीसम्मका बेतिथिलाई सधैं उठाइरहेका उनी यसपटक प्रतिनिधिसभामा छिर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
यो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट नारायण कोइराला, एमालेबाट कुलमणि देवकोटा, नेकपाबाट झक्क बहादुर मल्ल (सुदीप), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रमेश सापकोटा उम्मेदवार छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट पूर्णबहादुर शाही, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीबाट कविराम पुरी, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट गम्भीर सिंह भुल, नेमकीपाबाट तुल्छी खड्का, जसपा नेपालबाट दीप बहादुर नेपाली, नेपाल जनसेवा पार्टीबाट हृदेन्द्र अधिकारी र श्रम संस्कृति पार्टीबाट राजेन्द्र अधिकारी लगायतले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै रमेश परियार, उदीराम चुनारा र कृष्ण खत्रीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4