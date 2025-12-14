स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाको प्रमुखमा डा. दास

९ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी डा. चुमनलाल दासलाई दिइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले ४ माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. दासलाई उक्त महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएकी हुन् ।
डा. दास यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फाजिलमा थिए । त्यसअघि उनी नारायणी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका रूपमा कार्यरत थिए ।
‘आजबाट नीति योजनाको जिम्मेवारी सम्हालेको छु । आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म सुधारको प्रयास गर्नेछु,’ डा. दासले अनलाइनखबरसँग भने ।
यसअघि नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुख रहेका डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
