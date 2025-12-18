फिल्म ‘रोल नम्बर १’ को प्रदर्शन मिति तय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कथानक फिल्म ‘रोल नम्बर १’ को प्रदर्शन मिति १५ जेठ २०८३ मा तय गरिएको छ।
- निर्माता विनोद पौडेलका अनुसार यो फिल्म स्वदेशसहित विदेशमा पनि रिलिज हुनेछ।
- फिल्म म्याग्दीका रमणीय तथा ग्रामीण भेगमा खिचिएको छ र बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ।
काठमाडौं । कथानक फिल्म ‘रोल नम्बर १’ को प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । वसन्तपञ्चमीको अवसरमा निर्माताले शुक्रबार प्रदर्शन मिति तय गरेका हुन् ।
जसअनुसार, यो फिल्म १५ जेठ, २०८३ मा हदमा प्रदर्शनमा आउनेछ ।
फिल्मका बालकलाकार अध्ययन गर्ने ‘पथिक ज्ञान निकेतन’ विद्यालयमा पुगेर सरस्वती पूजाको अवसरमा निर्माण टिमले रिलिज मिति सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्माता विनोद पौडेलका अनुसार यो फिल्म उक्त मितिमा स्वदेशसहित विदेशमा पनि रिलिज हुनेछ । म्याग्दीका विभिन्न रमणीय तथा ग्रामीण भेगमा फिल्म खिचिएको छ ।
जोन योञ्जन निर्देशित फिल्म बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ । महेश दवाडीको पटकथा रहेको फिल्ममा मुकुन भुसाल, सुशांक मैनाली, रेणु योगी, सिर्जना अधिकारीको अभिनय छ ।
बालकलाकारमा निर्भिक रेग्मी, रिञ्चेन लामा, संयम कटुवाल, सिजल श्रेष्ठ छन् । विनोद पौडेल र गुञ्जन गिरी निर्माता हुन् । रमेश चौलागाईं कार्यकारी निर्माता हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4