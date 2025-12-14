+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बारामा दुईजनाले लिए मनोनयन फिर्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १५:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाराका चार निर्वाचन क्षेत्रमा ११२ जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकोमा दुईजनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
  • संघीय समाजवादी पार्टीका कलामुद्दिन हवारी र युनाइटेड नेपाल डेमोक्रेटिक पार्टीका नरबहादुर श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
  • बाराको क्षेत्र नम्बर ४ मा ३७, क्षेत्र नम्बर ३ मा ३९, क्षेत्र नम्बर २ मा २९ र क्षेत्र नम्बर १ मा २० जनाको उम्मेदवारी कायम छ।

९ माघ, बारा । बारामा दुईजनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । बाराका चार निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न दल र ४७ स्वतन्त्रगरी ११२ जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।

फिर्ता लिनेमा संघीय समाजवादी पार्टीका कलामुद्दिन हवारी र युनाइटेड नेपाल डेमोक्रेटिक पार्टीका नरबहादुर श्रेष्ठ छन् ।

बारा १, २ र ३ मा कसैको उम्मेदवारी फिर्ता भएन । क्षेत्र नम्बर ४ का २ उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएको निर्वाचन अधिकृत गम्भीर घिमिरेले जानकारी दिए ।

बारामा क्षेत्र नम्बर ४ मा ३७ जना, क्षेत्र नम्बर ३ मा ३९ जना, क्षेत्र नम्बर २ मा २९ जना र क्षेत्र नम्बर १ मा २० जनागरी एकसय १० जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

उम्मेदवारी फिर्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्याङ्जा-२ मा प्रलोपाले रास्वपालाई सघाउने, टिकारामले लिए उम्मेदवारी फिर्ता

स्याङ्जा-२ मा प्रलोपाले रास्वपालाई सघाउने, टिकारामले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
तनहुँ-२ बाट उनेपाका मनराजले लिए उम्मेदवारी फिर्ता, रास्वपाका श्रीरामलाई सघाउने

तनहुँ-२ बाट उनेपाका मनराजले लिए उम्मेदवारी फिर्ता, रास्वपाका श्रीरामलाई सघाउने
बैतडीमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार चन्दले लिए उम्मेदवारी फिर्ता

बैतडीमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार चन्दले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
धनकुटामा एक जना स्वतन्त्रले लिए उम्मेदवारी फिर्ता

धनकुटामा एक जना स्वतन्त्रले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
रुपन्देही–२ मा राप्रपाकी कर्भिका थापाले उम्मेदवारी फिर्ता लिइन्

रुपन्देही–२ मा राप्रपाकी कर्भिका थापाले उम्मेदवारी फिर्ता लिइन्
५० ले दिए समानुपातिक उम्मेदवारी फिर्ताको निवेदन, जनमतका मात्रै २० जना

५० ले दिए समानुपातिक उम्मेदवारी फिर्ताको निवेदन, जनमतका मात्रै २० जना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित