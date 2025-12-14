+
रुकुमपूर्वमा तुसारोमा चिप्लिएर जिप दुर्घटना

अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते ७:४३

११ माघ, रुकुम पूर्व । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामा आइतबार बिहान बोइलर कुखुरा बोकेको जिप दुर्घटना भएको छ ।

सल्यानबाट रुकुम पूर्वको खाबाङ बगरतर्फ आउँदै गरेको लु३च ७०३६ नम्बरको जिप भूमे-४ स्थित धौदापहिरामा दुर्घटना भएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय काँक्रीका प्रहरी निरीक्षक हिमराज बिकका अनुसार जिप सडकबाट करिब २० मिटर तल खसेको छ । सडकमा जमेको तुसारोका कारण चिप्लिएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

दुर्घटना ग्रस्त जिप सडकमा रहेको कारण पन्छाउने कार्य भैरहेको बिकल जानकारी दिए ।

जिपमा रहेका कुखुरा मरेका छन् । मानवीय क्षति भने भएको छैन ।

