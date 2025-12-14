गुल्मीमा दुई सवारीसाधन ठोक्किँदा ८ जना घाइते

६ माघ, गुल्मी । गुल्मीको इश्मा गाउँपालिका–१ राले स्थित तम्घास–सिमलटारी सडक खण्डमा मंगलबार दिउँसो दुई वटा सवारीसाधन ठक्किएर दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते भएका छन् ।
गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार लु १ ज १५४४ नम्बरको सफारी गाडी र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु २ च ३५१८ नं. को पिकअप गाडी एकआपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको हो ।
घाइते हुनेहरूमा ६६ वर्षीया कृष्णकुमारी अर्याल, ७२ वर्षीय डल्ले कुमाल, २५ वर्षीय विष्णु थापा, २४ वर्षीय सुनिल आचार्य, ४८ वर्षीया कमला घिमिरे, ४४ वर्षीया बालकुमारी सुनार, ३३ वर्षीया हथिना खातुन र ३३ वर्षीय हरिबहादुर पौडेल छन् ।
दुर्घटनामा घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तम्घास पठाइएको छ । घाइतेमध्ये एक जनालाई थप उपचारका लागि पल्पा पठाइएको छ ।
प्रहरीले दुवै सवारीसाधनका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
