+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाली नागरिकलाई भारतमा क्यूआर भुक्तानी सहजीकरण गरिने 

राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मलहोत्राबीच भेटवार्तामा यस्तो छलफल भएको हो । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १२ गते १७:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले नेपालीलाई भारतमा क्यूआर भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका छन्।
  • राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र आरबीआई गभर्नर सञ्जय मलहोत्राबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी र दुई पक्षीय हितमा छलफल भएको छ।
  • गभर्नर पौडेलले गुजरात अहमदाबादस्थित इन्टरनेसनल फाइनान्सियल सर्भिस सेन्टर्स अथोरिटीका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरी लगानी प्रवर्द्धन र सहकार्य विषयमा छलफल गरेका छन्।

१२ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नेपालीलाई भारतमा क्यूआर भुक्तानी सहजीकरण गर्ने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मलहोत्राबीच भेटवार्तामा यस्तो छलफल भएको हो ।

छलफलमा अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी कारोबार र दुई पक्षीय हित विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दुई गभर्नरबीच नेपाली नागरिकले भारत भ्रमण क्रममा क्यूआर कोडमार्पmत हुने भुक्तानी सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

त्यस्तै मौद्रिक नीति, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) आधारित सुपरिवेक्षण, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आरबीआईले गरेका असल नीतिगत अभ्यासबारे छलफल भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका उदीयमान र समसामयिक मामिलामा पनि दुई पक्षीय सहयोग आदान–प्रदान गर्नेबारे छलफल भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले विभागका काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आरबीआईसँग सहकार्य गर्न सकिने विचार राखेका थिए ।

भारत भ्रमण क्रममा गभर्नर पौडेलले ६ माघमा गुजरात अहमदाबादस्थित ‘इन्टरनेसनल फाइनान्सियल सर्भिस सेन्टर्स अथोरिटी’ का उच्च अधिकारीहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।

भेटका अवसरमा ‘गुजरात इन्टरनेसनल फाइनान्स टेक–सिटी गिफ्ट’ अवधारणा, हालको अवस्था, लगानी प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गरिएका नीति र राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

क्यूआर भुक्तानी नेपाल राष्ट्र बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया सहजीकरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनमा आफ्नो दललाई सहयोग जुटाउन होमिए बेलायतस्थित प्रवासी संगठन

निर्वाचनमा आफ्नो दललाई सहयोग जुटाउन होमिए बेलायतस्थित प्रवासी संगठन
बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पौडेल

बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पौडेल
चुनावको कारण देखाउँदै निर्माताले स्थगित गरे ‘कल्ली’ को प्रदर्शन

चुनावको कारण देखाउँदै निर्माताले स्थगित गरे ‘कल्ली’ को प्रदर्शन
टाइगर कप भलिबल : आर्मीमाथि गण्डकीको रोमाञ्चक जित

टाइगर कप भलिबल : आर्मीमाथि गण्डकीको रोमाञ्चक जित
गरिमा विकास बैंक र एक्यानबीच सम्झौता

गरिमा विकास बैंक र एक्यानबीच सम्झौता
साकार भन्छन् : अन्तिम विकल्पका रूपमा राजनीतिमा आउँछु

साकार भन्छन् : अन्तिम विकल्पका रूपमा राजनीतिमा आउँछु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित