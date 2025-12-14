नेपाली नागरिकलाई भारतमा क्यूआर भुक्तानी सहजीकरण गरिने 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले नेपालीलाई भारतमा क्यूआर भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका छन्।
- राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र आरबीआई गभर्नर सञ्जय मलहोत्राबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी र दुई पक्षीय हितमा छलफल भएको छ।
- गभर्नर पौडेलले गुजरात अहमदाबादस्थित इन्टरनेसनल फाइनान्सियल सर्भिस सेन्टर्स अथोरिटीका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरी लगानी प्रवर्द्धन र सहकार्य विषयमा छलफल गरेका छन्।
१२ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नेपालीलाई भारतमा क्यूआर भुक्तानी सहजीकरण गर्ने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मलहोत्राबीच भेटवार्तामा यस्तो छलफल भएको हो ।
छलफलमा अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी कारोबार र दुई पक्षीय हित विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दुई गभर्नरबीच नेपाली नागरिकले भारत भ्रमण क्रममा क्यूआर कोडमार्पmत हुने भुक्तानी सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।
त्यस्तै मौद्रिक नीति, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) आधारित सुपरिवेक्षण, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आरबीआईले गरेका असल नीतिगत अभ्यासबारे छलफल भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका उदीयमान र समसामयिक मामिलामा पनि दुई पक्षीय सहयोग आदान–प्रदान गर्नेबारे छलफल भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले विभागका काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आरबीआईसँग सहकार्य गर्न सकिने विचार राखेका थिए ।
भारत भ्रमण क्रममा गभर्नर पौडेलले ६ माघमा गुजरात अहमदाबादस्थित ‘इन्टरनेसनल फाइनान्सियल सर्भिस सेन्टर्स अथोरिटी’ का उच्च अधिकारीहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।
भेटका अवसरमा ‘गुजरात इन्टरनेसनल फाइनान्स टेक–सिटी गिफ्ट’ अवधारणा, हालको अवस्था, लगानी प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गरिएका नीति र राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
